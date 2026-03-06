Beba apareció bailando en redes y la actitud de Andrés Gómez no pasó desapercibida; ¿qué hizo?

Beba, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a ser tema de conversación entre sus seguidores luego de publicar un video en sus redes sociales.

La creadora de contenido compartió un momento relacionado con su cumpleaños y varios usuarios se fijaron en un detalle que involucró a su esposo, Andrés Gómez.

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¿Qué video compartió Beba en sus redes sociales?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Beba publicó un video con motivo de su cumpleaños. En las imágenes apareció bailando mientras disfrutaba de la celebración y, detrás de ella, también se podía ver a Andrés Gómez, su esposo.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje dedicado a su pareja en el que escribió:

“Con el amor de mi vida en su cumpleaños”.

Beba celebró su cumpleaños junto a Andrés Gómez / (Foto del Canal RCN)

El video rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores, quienes comentaron distintos aspectos de la grabación.

Durante el clip, Beba se mostró sonriente y participó de la dinámica mientras sonaba la música. La presencia de Andrés Gómez también llamó la atención de los usuarios, quienes analizaron cada detalle de la escena compartida por la influenciadora.

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¿Cómo reaccionó Andrés Gómez al ver a Beba bailar?

Además de la presencia de Beba en el video, varios internautas centraron su atención en la actitud de Andrés Gómez durante la grabación.

En las imágenes se observa al esposo de la creadora de contenido ubicado detrás de ella mientras sostenía unos girasoles. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que su comportamiento parecía más tranquilo en comparación con la energía que mostraba Beba durante el baile.

De acuerdo con comentarios publicados en redes sociales, a

Así reaccionó Andrés Gómez al ver bailando a Beba / (Foto del Canal RCN)

lgunos seguidores consideraron que Andrés se mostró serio durante parte del video. Incluso, varios usuarios afirmaron que en algunos momentos, cuando Beba dirigía su mirada hacia él, la emoción no parecía ser tan evidente como esperaban.

Las reacciones surgieron en medio de un contexto en el que la relación de la pareja ha sido ampliamente comentada desde la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia.

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En la recta final de la temporada, Andrés ingresó a la casa para reencontrarse con ella. Ese momento generó conversación porque, posteriormente, Beba manifestó que esperaba una reacción diferente por parte de su esposo.

Además, ambos han hablado públicamente sobre los retos que han enfrentado debido al tiempo que han permanecido separados. Tanto Beba como Andrés han reconocido que la distancia y la exposición pública han representado cambios importantes para la relación.

Por ahora, la pareja continúa compartiendo momentos en redes sociales y manteniendo contacto con sus seguidores, mientras los comentarios alrededor de su relación siguen generando conversación entre los usuarios que siguen de cerca su historia.