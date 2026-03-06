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Manuela Gómez reaccionó sobre el tipo de hombre que le gusta a Yuli Ruíz: ¿habló de Alejandro?

“Ella no necesita de dinero”, Manuela Gómez reaccionó acerca del tipo de hombre que le gusta a Yuli Ruíz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Manuela Gómez reaccionó sobre el tipo de hombre que le gusta a Yuli Ruíz: ¿habló de Alejandro?
¿Cuál es el tipo de hombre que le gusta a Yuli Ruíz, según Manuela Gómez? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Manuela Gómez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por todos los sucesos que demostró al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Manuela cuando hizo parte del programa, demostró que una de las personas con las que construyó una especial amistad fue con Alejandro Estrada y, también, con Yuli Ruíz por todos los sucesos que vivieron en la competencia.

Con base en esto, Manuela Gómez hizo un pronunciamiento mediante sus redes acerca de lo que opina tras el vínculo que surgió en el reality entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz, quienes fueron shippeados durante un largo periodo de tiempo.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Manuela Gómez mediante sus redes sobre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz?

Es clave mencionar que Manuela Gómez ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ser una reconocida creadora de contenido digital, quien suma una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales y mantiene informados a sus seguidores sobre lo que hace en su vida cotidiana.

Manuela Gómez reaccionó sobre el tipo de hombre que le gusta a Yuli Ruíz: ¿habló de Alejandro?
Esto dijo Manuela Gómez sobre el shippeo de Yuli Ruíz y Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Manuela Gómez realizó una dinámica de preguntas con sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores en la que un internauta le preguntó acerca de lo que opina sobre el premio que obtuvo Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos Colombia, pues, expresó las siguientes palabras:

“Es que ustedes se dejan engañar muy fácil. Yuli no tiene 400 motivos para estar con Alejandro, o sea, ella necesita más poquitos y realmente no ven como viste ella, como mantiene ella, sus bolsos, sus tacones, sus joyas, o sea, es evidente que ella no necesita del dinero para estar con él, solo necesita una razón y ya”, expresó Manuela Gómez.

Manuela Gómez reaccionó sobre el tipo de hombre que le gusta a Yuli Ruíz: ¿habló de Alejandro?
Así fue el paso de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio que le hicieron a Manuela Gómez en La casa d ellos famosos Colombia?

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Recordemos que cuando Manuela Gómez fue una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, uno de los momentos que más captó la atención mediática fue cuando Juan Pablo Restrepo, el padre de su hija le propuso matrimonio.

Aunque por el momento Manuela no ha compartido algún tipo de respuesta, muchos de sus seguidores se encuentran bajo la expectativa de lo que puede ocurrir con respecto a su futuro.

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