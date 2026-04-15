Karola estalló en plena entrevista tras ser tildada "como la peor representación costeña": así reaccionó

Karol Alcendra, quien se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, recientemente captó la atención en redes sociales tras despacharse de manera contundente luego de que recibiera un fuerte comentario por parte de un oyente en una emisora radial.

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¿Qué respondió Karola tras recibir fuerte comentario tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que la exparticipante concedió al emisora Radio Uno, respondió sin titubeos a un mensaje en el que la acusaron de "ser la peor representación de los costeños", momento que quedó registrado en las cámara y que generó revuelo entre los internautas.

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Frente al malintencionado comentario, la barranquillera expuso su posición al respecto y dejó ver con tono sarcástico que esta tipo de señalamientos le afectan bastante.

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"No no, me duele en el corazón, pero adivinen qué, no me van a poder quitar la nacionalidad colombiana ni el lugar donde nací porque soy costeña, cómo van a hacer, si yo nací costeña y me muero costeña también", señaló.

Karola y su contundente respuesta tras críticas por su participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Karola tras ser acusada de no representar bien a los costeños?

Así mismo, la creadora de contenido se dirigió a sus detractores para decirles puntualmente que, si es tan fácil ingresar a un reality de convivencia lo hagan ellos, ya que para muchos es muy fácil criticar cuando se está por fuera de la casa sin entender cómo se viven las situaciones en el interior.

"Segundo, tuve la oportunidad de decirlo, que les guste o no soy costeña, que si se sintieron representados o no, soy costeña, que si les caí bien o no, soy costeña, que lo que sea, soy costeña y no van a poder hacer nada", agregó.

Pese a lo dicho, la joven influencer ofreció sus disculpas a quienes no lograron sentirse representados por ella, no sin antes decir que, aunque esto "le pegu3 en el pecho", continuará con la frente en alto y de cara para todo lo que se viene de aquí en adelante.

Respecto a su participación y las opiniones que esto llegó a generar, Karola fue clara en que cumplió con su propósito en la casa, pues en sus palabras, justamente la llamaron para que "despertara a todos los muebles" del juego, rol que cumplió, pues, según ella dio lo que el público quería y era exactamente darles "show".