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Karola Alcendra rompe el silencio y reveló su futuro con Eideivin López: ¿qué dijo?

Karola Alcendra se pronunció con Eidevi López, en donde hablaron de qué sucederá en su relación tras La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karola Alcendra revela su decisión con Eidevin
Karola Alcendra se sincera sobre su futuro con Eidevin. (Foto/ Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia 2026, se han vivido amores, desamores y shippeos, lo que ha generado conversación en las redes sociales y precisamente, uno de los vínculos que más sonó fue el de Karola Alcendra y Eidevin López.

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De acuerdo con lo que se vio en el 24/7, es que Eidevin estaba empezando a cortejar a Mariana Zapata y ahí justo llegó Karola, con quien generó una cercanía genuina. En un principio, se hicieron amigos muy cercanos, pero después, ese vinculó se empezó a transformar.

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La influenciadora siempre le mostró su interés y apoyo, que a la vez fue un gusto y a pesar de que la relación con Mariana estaba dándose, nunca se alejó de su compañero.

¿Qué pasará con Karola Alcendra y Eidevin López tras La casa de los famosos Colombia?

Justo en la semana trece de la competencia, la nueva pareja que se había conformado en La casa de los famosos Colombia 2026, Karola Alcendra y Eidevin López, salieron de la competencia con tres días de diferencia.

Karola Alcendra se sincera sobre su futuro con Eidevin
Karola Alcendra confiesa qué pasará con Eidevin López. (Foto/ Canal RCN)

En el caso del actor, él fue expulsado por votación del público el jueves 9 de abril y la influenciadora fue eliminada por los votos negativos, saliendo del programa el domingo 12.

Desde entonces, sus seguidores se han preguntado qué ha pasado con ellos, si se han visto luego de que salieron de la competencia y si ahí habrá futuro para los dos.

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Una duda que, hasta ellos mismos se lo hace, por eso, a través de un live lo hablaron, revelando detalles de qué podría pasar con esa relación.

¿Qué dijo Karola Alcendra sobre su relación con Eidevin López?

Mencionado anteriormente, Karola Alcendra y Eidevin López hablaron a través de un live, al parecer porque no se vieron en los días que coincidieron en Bogotá, luego de que salieran de la competencia.

Karola Alcendra confiesa qué pasará con Eidevin López
Karola Alcendra revela su decisión con Eidevin. (Foto/ Canal RCN)

Justo, sus fanáticos grabaron cuando estaban hablando de su relación y Karola mencionó que se sentía presionada a través de redes sociales: “es como si me estuvieran obligando a hacer algo”, dijo.

Por su lado, López le respondió que nadie los está obligando a nada, luego de que ella confesara que quisiera conocerlo bien.

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