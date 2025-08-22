Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol Samantha publicó foto de Epa Colombia privada de la libertad junto a emotivo mensaje

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, compartió foto de la empresaria privada de la libertad junto a un esperanzador mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué mensaje compartió Karol Samantha sobre Epa Colombia tras su privación de libertad?
Emotiva imagen: Karol Samantha publica foto de Epa Colombia en plena reclusión. (Foto Canal RCN).

Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, recientemente fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor hacia la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá. Tras el suceso, su prometida, Karol Samantha, compartió una foto de la empresaria privada de la libertad junto a un esperanzador mensaje.

Artículos relacionados

Karol Samantha conmueve al mostrar a Epa Colombia privada de la libertad con emotivo mensaje

En un reciente post realizado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karol Samantha compartió una fotografía de Epa Colombia cuando esta se encontraba recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor junto a un esperanzador mensaje en el que se mostró optimista por la situación de su prometida.

Karol Samantha rompe el silencio sobre Epa Colombia con foto y conmovedor mensaje
Karol Samantha publicó foto de Epa Colombia privada de la libertad con emotivo mensaje. (Foto Canal RCN).

En la imagen se puede ver a Daneidy usando el ‘uniforme’ que usan las reclusas con una mirada perdida hacia la nada, mientras se encontraba sentada en lo que parece ser la zona de visitas.

Artículos relacionados

Junto a la instantánea, Karol compartió un mensaje con el que dejó claro su optimismo por ver que la situación de la empresaria estaría mejorando pese a las dificultades presentadas a lo largo de este proceso judicial.

“Pronto juntas, y lo sabes”

Asimismo, compartió una fotografía junto a su hija Daphne Samara, en la que se les ve sonrientes, como si se tratara de una celebración, horas después de que Epa Colombia fuera trasladada de El Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros?

Luego de que la solicitud para obtener el beneficio de casa por cárcel fuera denegada en repetidas ocasiones, la defensa de Epa Colombia logró que la empresaria fuera trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros el pasado miércoles 20 de agosto, tras alegar problemas de seguridad que la afectaban directamente.

Karol Samantha muestra cómo se encuentra Epa Colombia tras quedar privada de la libertad
Epa Colombia privada de la libertad: Karol Samantha publica mensaje emotivo. (Foto Canal RCN).

Las pruebas presentadas por la defensa fueron suficientes para que el traslado se realizara de manera efectiva y sin contratiempos al lugar donde se espera que cumpla su condena, la cual es de cinco años y tres meses de prisión.

Con este gran paso para salvaguardar la seguridad de Epa Colombia, su defensa espera que las condiciones de la influenciadora mejoren drásticamente, mientras continúan haciendo todo lo posible por lograr que su condena disminuya de manera significativa.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Altafulla cantará en la entrada de Yina Calderón en Stream Fighters 4? Yina Calderón

Altafulla podría ponerle ritmo a la entrada de Yina Calderón en Stream Fighters 4

Yina Calderón reveló que Altafulla podría cantar durante su entrada al Stream Fighters 4 previo a su enfrentamiento contra Valdiri.

Yina Calderón y Andrea Valdiri Yina Calderón

Yina Calderón le respondió a la mamá de Andrea Valdiri, esto le dijo

Yina Calderón le contestó a la mamá de Andrea Valdiri luego de defender a su hija.

Adiós a ‘El Cerdo’ Molina: descubre por qué se ganó el cariño del público Talento nacional

Falleció Carlos ‘El Cerdo’ Molina: quién era y qué lo hizo conocido

Carlos ‘El Cerdo’ Molina era reconocido en el mundo del entretenimiento por su estilo particular y polémico.

Lo más superlike

Soledad Salud

Así es la terapia japonesa que cualquiera puede hacer para aprender a vivir su soledad

Son tres las acciones que una persona debe realizar para manejar su soledad y no fallar.

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron

Caso de Laura Camila Blanco Talento nacional

Novio de Laura Camila Blanco fue capturado tras semanas de sospechas de la madre de la periodista

Yessi Villa interpretó ‘Tu Dama de Hierro’ frente a un solo espectador Viral

Cantante mexicana se hace viral al cantar frente a un solo espectador en feria de Zacatlán

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025