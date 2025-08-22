Karol Samantha publicó foto de Epa Colombia privada de la libertad junto a emotivo mensaje

Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, recientemente fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor hacia la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá. Tras el suceso, su prometida, Karol Samantha, compartió una foto de la empresaria privada de la libertad junto a un esperanzador mensaje.

Karol Samantha conmueve al mostrar a Epa Colombia privada de la libertad con emotivo mensaje

En un reciente post realizado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karol Samantha compartió una fotografía de Epa Colombia cuando esta se encontraba recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor junto a un esperanzador mensaje en el que se mostró optimista por la situación de su prometida.

Karol Samantha publicó foto de Epa Colombia privada de la libertad con emotivo mensaje. (Foto Canal RCN).

En la imagen se puede ver a Daneidy usando el ‘uniforme’ que usan las reclusas con una mirada perdida hacia la nada, mientras se encontraba sentada en lo que parece ser la zona de visitas.

Junto a la instantánea, Karol compartió un mensaje con el que dejó claro su optimismo por ver que la situación de la empresaria estaría mejorando pese a las dificultades presentadas a lo largo de este proceso judicial.

“Pronto juntas, y lo sabes”

Asimismo, compartió una fotografía junto a su hija Daphne Samara, en la que se les ve sonrientes, como si se tratara de una celebración, horas después de que Epa Colombia fuera trasladada de El Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros?

Luego de que la solicitud para obtener el beneficio de casa por cárcel fuera denegada en repetidas ocasiones, la defensa de Epa Colombia logró que la empresaria fuera trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros el pasado miércoles 20 de agosto, tras alegar problemas de seguridad que la afectaban directamente.

Epa Colombia privada de la libertad: Karol Samantha publica mensaje emotivo. (Foto Canal RCN).

Las pruebas presentadas por la defensa fueron suficientes para que el traslado se realizara de manera efectiva y sin contratiempos al lugar donde se espera que cumpla su condena, la cual es de cinco años y tres meses de prisión.

Con este gran paso para salvaguardar la seguridad de Epa Colombia, su defensa espera que las condiciones de la influenciadora mejoren drásticamente, mientras continúan haciendo todo lo posible por lograr que su condena disminuya de manera significativa.