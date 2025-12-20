Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G visita niños en una clínica de Medellín junto a su fundación y conmueve a sus fans

La cantante paisa de música urbana Karol G cantó, saludó, abrazó y hasta les dio regalos a niños con cardiopatías congénitas.

María Alejandra Soto
Karol G visita a niños en una clínica en Medellín y conmueve.
Karol G visita a niños en una clínica en Medellín.

En las redes sociales oficiales de la fundación ‘Con Cora’, fundada por la cantante paisa de música urbana conocida como Karol G, se publicaron las fotos y videos de lo que fue una visita inolvidable para muchos niños, mamás cuidadoras y personal de la salud de la Clínica Cardio Vid; pues la fundación, con la artista musical, llegaron para entregarles algunos regalos y buenos momentos.

¿Qué hacía Karol G en una clínica en Medellín?

En las fotos vemos, por ejemplo, cómo Karol G, con su nuevo look de cabello corto, abrazó a cada uno de los niños que pudo y les regaló una sonrisa, haciendo que incluso a algunos se les salieran las lágrimas.

Karol también decidió interpretarles en vivo algunos de sus temas, incluso mientras niñas pequeñas abrazaban sus piernas como si no quisieran que se fuera de allí, y les firmó camisetas a varios de ellos con su característico cariño, poniendo frases como “Te quiero, Migue”.

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look
Karol G se dejó ver con su nuevo look y recibe una lluvia de comentarios. (AFP: Tommaso Boddi)

Las lágrimas no faltaron y eso es lo que se ve en las postales y videos del post, pues se ve a niños y madres llorando frente a ella, tal vez al escucharla cantar, por conocerla, o simplemente porque escuchó sus historias de vida. Además, vemos que les llevó varios regalos, como maletas con su logo, a los niños.

Incluso el personal de la salud disfrutó de la presencia y el show de Carolina, nombre de pila de Karol G, pues hay una foto en la que una de las trabajadora está sonriente levantando un cartel en el que se lee “Bichota, te amo”.

¿Cómo trabajó la fundación de Karol G en esta clínica?

En la descripción del post, los administradores de la fundación explican con qué propósito llegaron a la clínica y agradecieron a la organización por recibirlos.

“Acompañamos a madres cuidadoras de niñas y niños con cardiopatías congénitas, recordándoles que cuidar también es un acto de amor que merece ser cuidado. En el Consultorio Rosado de @metrosalud, caminamos junto a mujeres rurales y urbanas en la prevención del cáncer de mama y el autocuidado, sembrando conciencia, apoyo y esperanza” se lee.

Por supuesto, a los comentarios de la publicación llegaron las fans de la cantante a felicitarla por su labor y a destacar que no solo es bella por fuera, sino también por dentro; y que no solo tiene talento en la música, sino también un gran corazón.

Karol G se dejó ver emocionada compartiendo y cantando junto a sus fans más pequeños de La Guajira. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)
