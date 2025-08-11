Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Karina y Yina serán amigas de nuevo? El pronóstico que lanzó ‘El rey de las extensiones’

Karina García y Yina Calderón volvieron a acercarse en La mansión de Luinny y podría haber reconciliación pronto.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yina Calderón y Karina García se acercaron de nuevo en La mansión de Luinny. Fotos: Canal RCN
Karina García y Yina Calderón tuvieron una gran amistad en La casa de los famosos Colombia, pero esta se dañó. Fotos: Canal RCN

Karina García y Yina Calderón volvieron a juntarse en un reality, esta vez, para hacer parte de ‘La mansión de Luinny’. Las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia ya han protagonizado diferentes situaciones en dicho programa.

Karina y Yina se volvieron muy mediáticas en su paso por la segunda temporada del reality colombiano y ahora no ha sido la excepción.

¿Karina García y Yina Calderón, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, volverán a ser amigas?

Viejos conflictos han salido a relucir entre ambas, pero también han quedado en evidencia algunos vestigios de la amistad que tuvieron en un momento dado, lo que ha generado distintas especulaciones.

Las celebridades digitales hicieron parte de una dinámica en La mansión de Luinny y tuvieron un nuevo acercamiento. Allí se trataron con cordialidad, tanto, que ‘El rey de las extensiones’ lanzó su propio pronóstico.

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón y Karina García han tenido varios acercamientos en La mansión de Luinny. Foto: Canal RCN

El estilista, cuyo nombre real es Víctor Ocampo, presagió que Karina y Yina volverán a ser amigas, incluso, dejó la pregunta abierta para sus seguidores, “¿será?”, se preguntó Ocampo, quien ha trabajado con distintas celebridades colombianas.

Días atrás, en otra dinámica, García y Calderón ya se habían acercado. En ese momento, participaron de una actividad que consistía en interpretar escenas de humor. Allí, Karina, en medio de su personaje, terminó consolando a Yina, además, hubo abrazo de por medio.


Esta situación dejó entrever que la tensión ya ha disminuido entre las famosas y al parecer su intención es retomar la amistad que alguna vez construyeron en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Karina García y Yina Calderón dejaron de ser amigas?

Karina García y Yina Calderón consolidaron una gran amistad en La casa de los famosos, incluso, conformaron un grupo junto a La Jesuu, Lady Tabares y La Toxi Costeña denominado Las Chicas Fuego.

Este grupo se fortaleció en la competencia, pero la armonía se rompió cuando Yina empezó a alejarse de Karina. La creadora de contenido huilense tomó distancia de la antioqueña y manifestó que no confiaba en ella.

Karina García lanza indirecta sobre “los princesos”
Karina García y Yina Calderón serían amigas de nuevo, según especuló 'El rey de las extensiones'. (Foto: Canal RCN)

La situación finalmente explotó cuando Yina y La Toxi hicieron campaña para sacar a Karina. De esa amistad no quedó nada y muchas reacciones se suscitaron en redes sociales.

Hoy, con su reencuentro en La mansión de Luinny, las personas han especulado que habría reconciliación, pero solo el tiempo dará las respuestas. Por lo pronto, ambas han manifestado que no hay rencor de por medio y pretenden seguir adelante con sus vidas, dejando claro que lo que ocurrió en el reality colombiano ahí se quedó.

