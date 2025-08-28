Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Karina García y Altafulla planean a su primer hijo? Crecen rumores tras esta conversación

Una reciente conversación despertó rumores de que Karina García y Altafulla planean tener a su primer hijo juntos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Karina García y Altafulla esperan su primer hijo? Rumores se encienden tras conversación
Karina García y Altafulla avivan rumores de embarazo. (Foto Canal RCN).

Los rumores no paran de crecer: una reciente conversación entre Karina García y su pequeño hijo Valenrtino desató las sospechas de que la influenciadora paisa y el cantante Andrés Altafulla estarían pensando en dar un paso muy importante en su relación al tener a su primer hijo juntos.

¿Karina García y Altafulla planean ser padres por primera vez?

En un reciente en vivo a través de TikTok, Karina García sostuvo una curiosa conversación con su hijo menor, Valentino, sobre cómo se hacen los bebés, con el fin de que el pequeño entendiera este tema.

Crecen especulaciones de embarazo sobre Karina García y Altafulla por esta charla
Rumores de embarazo rodean a Karina García y Altafulla tras reciente conversación. (Foto Canal RCN).

Ante la pregunta de la influenciadora, el niño respondió con inocencia que Dios los creaba “como juguetes”. Karina sonrió con ternura y le explicó que para que los bebés existan necesitan un papá, pero la reacción de Valentino la tomó por sorpresa.

El pequeño no dudó en decir que ese papá sería Altafulla, comentario que desató especulaciones en redes sociales. Pues muchos internautas interpretaron la escena como una pista de que Karina y el cantante estarían pensando en tener su primer hijo juntos.

Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que Valentino manifiesta públicamente por medio de los en vivo de Karina García que quiere un nuevo hermano para compartir con él. Sin embargo, la influenciadora siempre se limita a reír con ternura.

Aunque ni Karina ni Altafulla se han pronunciado directamente sobre el tema, el comentario del pequeño abrió el debate entre sus seguidores.

¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Actualmente, Karina García es madre de dos hijos: Isabella, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad, y Valentino, quien suele acompañarla en sus transmisiones en vivo desde casa.

Una conversación en redes despierta dudas: ¿Karina García y Altafulla serán papás?
Karina García y Altafulla: esta situación desató rumores de un posible primer hijo. (Foto Canal RCN).

Por su parte, Altafulla aún no ha tenido hijos, por lo que, de confirmarse un embarazo, sería su primer hijo biológico. Vale resaltar que Valentino ya lo reconoce como una figura paterna, aunque su padre biológico, Smayv, continúa presente en su vida.

Lo cierto es que este panorama podría abrir la posibilidad de que la pareja enfrente una nueva etapa en su relación, donde la llegada de un bebé podría consolidar aún más el vínculo familiar.

