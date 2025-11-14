¿Karina García también fue víctima de brujería?: esto dijo en 'La mansión de Luinny'

La modelo paisa Karina García relató en 'La mansión de Luinny' cómo una bruja aterrorizó a su madre cuando ella apenas era una bebé.

¿Qué relató Karina García sobre su experiencia con una bruja cuando era bebé?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, compartió durante una actividad en 'La mansión de Luinny' una historia que le ocurrió con una bruja cuando apenas era un bebé.

Según relató, su madre la llevó a vivir a Segovia, un pueblo del noreste de Antioquia conocido como "el pueblo de las brujas".

Karina García contó la aterradora historia que vivió con una bruja cuando era una bebé. (Foto: Canal RCN)

Allí, su mamá decidió dejarla en una cuna cubierta con varias cobijas y colocada debajo de una mesa para salir de fiesta con sus hermanas.

Karina señaló que fue algo incorrecto y aprovechó para aconsejar a las madres jóvenes que no abandonen así a sus hijos.

Sin embargo, lo más curioso, según contó, fue que cuando su madre regresó a casa, no la encontró debajo de la mesa, sino encima de ella llorando.

Asimismo, la paisa manifestó que su mamá le aseguró que una bruja de dicho pueblo había hecho esta acción, generando que sus compañeros de reality opinaran al respecto.

¿Cómo reaccionaron en ‘La mansión de Luinny’ ante la historia de Karina García sobre la bruja?

Algunos compañeros de la creadora de contenido pusieron en duda su relato, mientras que otros sugirieron que probablemente no se trató de una bruja, sino de un ángel. Sin embargo, la influencer aclaró que su mamá siempre cuenta la historia con miedo y asombro.

¿Cuál era la intención de la bruja? O sea, los que saben de esas cosas qué", preguntaba Karina.

¿Cómo reaccionaron en redes ante la historia de Karina García sobre lo que le pasó con la bruja?

Entre los comentarios, varios fans de la exenfermera aseguraron que su historia podría ser cierta, ya que algunos confesaron haber vivido experiencias similares con sus propios hijos.

Otros, en cambio, sugirieron que tal vez la mamá de Karina la había dejado sobre la mesa y, debido al alcohol, no recordaba exactamente dónde la había colocado.

Dios mío Kari y sus historias", "Dios siempre cuida a los niños" y "De 3 meses y solita. Por Dios que señora tan irresponsable", fueron algunos de los comentarios.