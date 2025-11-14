Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García se disculpó con Colombia por permitir que Yina la abrazara

Karina García decidió aclarar su relación actual con Yina Calderón luego de que esta la abrazara en La mansión de Luinny.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado perdón de Karina García tras el abrazo de Yina
La razón detrás de las disculpas de Karina tras dejarse abrazar por Yina. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón protagonizó una nueva polémica dentro de La mansión de Luinny. Bajo los efectos del alcohol, no solo anunció que renunciaba al reality, sino que también abrazó a Karina García con la excusa de que quería una “recarga de país”, según comentó la influenciadora paisa. Por esta razón, García decidió aclarar la situación y habló directamente a las cámaras del lugar para explicar lo ocurrido.

Artículos relacionados

¿Karina García se disculpó por permitir el abrazo de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Karina García se mostró preocupada después de permitir que Yina Calderón la abrazara durante su estancia en La mansión de Luinny. Por eso decidió hablar frente a las cámaras para explicarles a sus seguidores cómo era su relación actual con la conocida influenciadora y evitar malentendidos.

Yina Calderón es sancionada
Luinny sanciona a Yina Calderón/Canal RCN

“No vayan a malinterpretar nada, no vayan a empezar a atacarme y decirme: por qué te dejaste abrazar. Ustedes saben que yo no soy una persona grosera. Yo simplemente hice esto (me aparté) y ya, me cogió super desprevenida”.

Artículos relacionados

Según explicó Karina, permitió que Yina se le acercara porque no es una persona grosera ni agresiva. Lo único que pensó en ese momento fue quedarse quieta hasta que la influenciadora se alejara.

“Tampoco la iba a empujar, a mí no me gusta agredir a la gente. Independientemente de todo, ustedes saben que yo no tengo un mal corazón. Me asusté un poco, pero también me dio risa”.

Con esto Karina reiteró que lo más importante para ella era que sus seguidores entendieran el contexto del momento. Aseguró que prefería aclararlo de inmediato para evitar rumores y recordó que su intención siempre ha sido llevar las cosas con calma dentro de la mansión, incluso en situaciones inesperadas como esta.

¿Yina Calderón recibió un castigo por pasarse de tragos en La mansión de Luinny?

A raíz del comportamiento que mostró mientras estaba bajo los efectos del alcohol, Luinny decidió intervenir y establecer un ultimátum, considerando que Yina estaba sobrepasando los límites y reglas del reality.

Yina Calderón
Yina Calderón rompió las reglas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Por eso le dejó claro que, si volvía a ingerir bebidas alcohólicas, tendría que abandonar la mansión de inmediato.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenn Muriel sorprende con un mensaje que aviva rumores de nuevo romance Jenn Muriel

¿Jenn Muriel está saliendo con alguien? Su respuesta dejó a muchos inquietos

Jenn Muriel respondió si está saliendo con alguien, una aclaración que dejó a muchos con aún más dudas.

Valentino arremete contra La Toxi Costeña y cuestiona su comportamiento Altafulla

Valentino cuestiona las actitudes de ‘La Toxi Costeña’ y habló de un posible gusto por Altafulla

Valentino arremetió contra La Toxi Costeña, cuestionando algunas de sus actitudes frente a Altafulla y Karina García.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se habría despachado nuevamente contra Yina Calderón, esto dijo

Andrea Valdiri fue captada en rede sociales refiriéndose a cierto tipo de personas que en redes sociales se sienten "poderosas".

Lo más superlike

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Patricia Grisales sorprendió al contar lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia.

Karol G Karol G

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio