Karina García se disculpó con Colombia por permitir que Yina la abrazara

Yina Calderón protagonizó una nueva polémica dentro de La mansión de Luinny. Bajo los efectos del alcohol, no solo anunció que renunciaba al reality, sino que también abrazó a Karina García con la excusa de que quería una “recarga de país”, según comentó la influenciadora paisa. Por esta razón, García decidió aclarar la situación y habló directamente a las cámaras del lugar para explicar lo ocurrido.

¿Karina García se disculpó por permitir el abrazo de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Karina García se mostró preocupada después de permitir que Yina Calderón la abrazara durante su estancia en La mansión de Luinny. Por eso decidió hablar frente a las cámaras para explicarles a sus seguidores cómo era su relación actual con la conocida influenciadora y evitar malentendidos.

Luinny sanciona a Yina Calderón/Canal RCN

“No vayan a malinterpretar nada, no vayan a empezar a atacarme y decirme: por qué te dejaste abrazar. Ustedes saben que yo no soy una persona grosera. Yo simplemente hice esto (me aparté) y ya, me cogió super desprevenida”.

Según explicó Karina, permitió que Yina se le acercara porque no es una persona grosera ni agresiva. Lo único que pensó en ese momento fue quedarse quieta hasta que la influenciadora se alejara.

“Tampoco la iba a empujar, a mí no me gusta agredir a la gente. Independientemente de todo, ustedes saben que yo no tengo un mal corazón. Me asusté un poco, pero también me dio risa”.

Con esto Karina reiteró que lo más importante para ella era que sus seguidores entendieran el contexto del momento. Aseguró que prefería aclararlo de inmediato para evitar rumores y recordó que su intención siempre ha sido llevar las cosas con calma dentro de la mansión, incluso en situaciones inesperadas como esta.

¿Yina Calderón recibió un castigo por pasarse de tragos en La mansión de Luinny?

A raíz del comportamiento que mostró mientras estaba bajo los efectos del alcohol, Luinny decidió intervenir y establecer un ultimátum, considerando que Yina estaba sobrepasando los límites y reglas del reality.

Yina Calderón rompió las reglas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Por eso le dejó claro que, si volvía a ingerir bebidas alcohólicas, tendría que abandonar la mansión de inmediato.