Karina García sorprendió al lanzar indirecta a los papás de sus hijos: "Aprendí a ser mamá y papá"

Karina García causó furor en redes sociales con un feed que refleja su faceta de madre.

Karina García lanza llamativa indirecta generando especulaciones en redes sociales. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido compartió momentos de playa junto a sus hijos Isa Flow y Valentino, y los acompañó con un mensaje que conmovió y sorprendió a sus seguidores.

¿Qué publicó Karina García de su viaje a Cartagena con sus hijos Isa Flow y Valentino?

Además de presumir su figura en traje de baño, Karina se mostró paseando con sus hijos, nadando con delfines y disfrutando de cada experiencia en Cartagena.

En sus palabras, Karina dijo que le ha tocado cumplir con el rol de padre y madre al tiempo, lanzando una indirecta hacia los padres de sus hijos.

Isa Flow es hija de Felipe Vargas, nombre que ha aparecido en varias ocasiones en redes sociales.

Valentino es hijo de Smayv, cantante emergente en la escena urbana de Medellín, y con quien Karina ha tenido polémicas precisamente por la manutención del pequeño.

“Aprendí a ser mamá y papá…Gracias por elegirme como su mami, son mi mundo, mi amor mi todo”, escribió Karina García en su publicación.

Valentino, por su parte, compartió un minivlog del vuelo hacia la ciudad, capturando el momento en que su madre y su hermana dormían generando una ola de comentarios y más de un millón de reproducciones.

Estas vacaciones de Karina y sus hijos se dan después de que ella regresara de sus compromisos internacionales.

¿Karina García ha tenido pareja sentimental tras su ruptura con Altafulla?

Por otra parte, la última relación conocida de Karina García fue con Altafulla y, desde que se conoció la ruptura, no se le ha visto ni se ha confirmado si tiene pareja sentimental.

Su silencio en este aspecto ha despertado curiosidad entre sus seguidores, quienes especulan sobre su vida personal, aunque Karina ha preferido enfocarse en su rol de madre y en sus proyectos profesionales.

En un podcast, Karina García habló sobre el famoso concepto del “50/50” en las relaciones.

La creadora de contenido explicó que este modelo no debería asumirse como una regla estricta ni como una obligación, sino más bien como un acuerdo dinámico que se ajuste a las realidades de cada pareja.

Para Karina, lo esencial está en alcanzar un balance que resulte justo y funcional, tomando en cuenta las capacidades, los momentos y las circunstancias de cada relación.

Sus declaraciones generaron polémica en la comunidad digital. Muchos internautas apoyaron la visión de Karina, mientras otros cuestionaron la coherencia entre sus palabras y lo que suele mostrar en sus publicaciones, ya que consideran que ella dejó a Altafulla por temas económicos.

Con más de cinco millones de seguidores que la acompañan, Karina García se ha convertido en una voz que impacta en el mundo del entretenimiento.