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Karina García anuncia en vivo que se va de ¿Qué hay pa' dañar?: esta es la razón

En plena emisión en vivo de ‘¿Qué hay pa' dañar?’, Karina García anunció su salida del formato y dejó clara la razón.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García anunció su adiós de ¿Qué hay pa´ dañar? En La casa de los famosos
Karina García explicó la razón de su renuncia a ¿Qué hay pa´ dañar? En La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

Karina García anunció en las últimas horas su salida del programa ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos? en donde estuvo siendo panelista en los últimos meses.

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¿Cómo anunció Karina García su salida de '¿Qué hay pa´ dañar?'?

La modelo antioqueña aprovechó la más reciente emisión de ¿Qué hay pa' dañar? para anunciar su salida oficial del programa.

Karina García cargada de sentimientos y emociones decidió anunciarles a los seguidores y oyentes del programa su adiós definitivo de este formato en el que estuvo por más de tres meses.

Bebés quería comunicarles algo que para mí no fue fácil, lo pensé demasiado, por semanas enteras, con mucha nostalgias, lágrimas en los ojos, quiero que sepan que yo amo estar aquí.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró triste por no poder terminar el proyecto, pero agradecida por la oportunidad y todos los aprendizajes adquiridos.

Me siento muy agradecida con el Canal RCN por esta oportunidad, fue un sueño cumplido, para mí fueron 3 meses increíbles donde aprendí y crecí.

Karina García revela si volvería a un reality tras su paso por La casa de los famosos
Karina García anunció su salida de ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)

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¿Cuál es la razón de la salida de Karina García de '¿Qué hay pa' dañar?'?

Karina García fue sincera al revelar las razones por las que abandonaba el proyecto que según expresó la hacía demasiado feliz y orgullosa.

La modelo aseguró que unos contratos adicionales con otras marcas le estaban empezando a generar inconvenientes y para evitar temas legales o de dinero había tenido que priorizar sus compromisos.

Tengo proyectos personales que requieren toda mi atención. Hay cosas contractuales que me están impidiendo cumplirles y por cosas de dinero me toca ponerme la 10 con eso.

Karina aprovechó el momento para agradecer al Canal RCN, a la producción y a sus colegas de la mesa en ¿Qué hay pa' dañar?, dejando claro que se iba una mujer más madura y experta.


La antioqueña no ocultó su tristeza por no poder estar en estas últimas semanas de La casa de los famosos Colombia en donde ya solo quedan nueve famosos.

Lastimosamente no los puedo acompañar en esta recta final.

Asimismo, la modelo dejó claro que por su parte, quiere seguir vinculada al Canal RCN y está abierta a cualquier oportunidad dentro de él.

Fueron 3 meses de puro aprendizaje, gracias por la oportunidad, los amo y esto no es un adiós, es un hasta pronto.

Néstor y Roberto, aprovecharon el momento para agradecerle a Karina García por su profesionalismo y carisma, además, le dejaron claro que las puertas del programa seguían abiertas para ella: "Te agradecemos tu compañía y por aquí bienvenida siempre".

Karina García compartió inesperada indirecta en redes
Karina García se despidió de ¿Qué hay pa' dañar? (Foto del Canal RCN)
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