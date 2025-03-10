Karina García se enteró de los halagos de Yina Calderón y reaccionó con mensaje

La modelo paisa Karina García fue sorprendida por el streamer WestCol. La dupla de amigos apareció en una transmisión en vivo que fue vista por muchos.

¿Qué reveló WestCol a Karina García sobre Yina Calderón?

WestCol le hizo una invitación a Karina para celebrar que la influenciadora llegó a los cinco millones de seguidores en Instagram. En el trayecto al lugar donde iban a cenar, hablaron de varios temas.

En efecto, uno de ellos fueron los halagos que dio Yina Calderón a Karina en otro stream. Entonces, WestCol se los reveló a modelo y ella reaccionó.

"Ella (Yina) dijo que las dos mujeres más pegadas eran usted (Karina) y ella, y que eran las chicas súper poderosas", expresó WestCol.

Yina se retractó con Karina | Foto del Canal RCN.

¿Qué opinó Karina García tras halagos de Yina Calderón?

Karina le contestó al streamer que sí había visto algunos clips de lo que dijo Yina, aunque no lo sabía todo. Enseguida, reaccionó y dio una respuesta, a modo de mensaje, que llamó la atención.

"Yo tengo los pies muy puestos sobre la tierra, nunca me he creído ese cuento, yo simplemente sigo trabajando, obviamente, estoy muy feliz, estoy celebrando mis cinco millones", expresó la antioqueña.

No obstante, fue notorio que la modelo paisa no le prestó gran atención a lo dicho por Yina Calderón; de hecho, le restó importancia a su examiga.

¿Por qué Yina Calderón y Karina García ya no son amigas?

Vale recordar que Karina García era amiga de Yina Calderón, pero la empresaria de fajas se fue en contra de la modelo cuando ambas participaron en La casa de los famosos Colombia.

Pese a que Yina no midió sus palabras en contra de Karina, por parte de la paisa no hubo la misma respuesta.

Yina tachó muchas veces a Karina | Foto del Canal RCN.

Ante esto, la polémica empresaria aceptó que Karina no la tachó y tampoco habló mal de ella. Inclusive, causó revuelo porque manifestó que ella puso los números por encima de la amistad, en el sentido de que la "traicionó" en el reality del Canal RCN.

Por ende, Calderón aceptó que perdió una amiga que no le había hecho nada. Por su parte, García suele no hablar sobre el tema y hace caso omiso cuando le preguntan de ello.