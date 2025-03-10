Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García se enteró de los halagos de Yina Calderón y reaccionó con mensaje

WestCol le reveló a Karina García que Yina Calderón habló bien de ella, así que la modelo dio su punto de vista.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Yina Calderón
Karina García se enteró de los halagos de Yina Calderón y reaccionó con mensaje | Foto del Canal RCN.

La modelo paisa Karina García fue sorprendida por el streamer WestCol. La dupla de amigos apareció en una transmisión en vivo que fue vista por muchos.

Artículos relacionados

¿Qué reveló WestCol a Karina García sobre Yina Calderón?

WestCol le hizo una invitación a Karina para celebrar que la influenciadora llegó a los cinco millones de seguidores en Instagram. En el trayecto al lugar donde iban a cenar, hablaron de varios temas.

En efecto, uno de ellos fueron los halagos que dio Yina Calderón a Karina en otro stream. Entonces, WestCol se los reveló a modelo y ella reaccionó.

"Ella (Yina) dijo que las dos mujeres más pegadas eran usted (Karina) y ella, y que eran las chicas súper poderosas", expresó WestCol.

Karina García, Yina Calderón
Yina se retractó con Karina | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué opinó Karina García tras halagos de Yina Calderón?

Karina le contestó al streamer que sí había visto algunos clips de lo que dijo Yina, aunque no lo sabía todo. Enseguida, reaccionó y dio una respuesta, a modo de mensaje, que llamó la atención.

"Yo tengo los pies muy puestos sobre la tierra, nunca me he creído ese cuento, yo simplemente sigo trabajando, obviamente, estoy muy feliz, estoy celebrando mis cinco millones", expresó la antioqueña.

No obstante, fue notorio que la modelo paisa no le prestó gran atención a lo dicho por Yina Calderón; de hecho, le restó importancia a su examiga.

¿Por qué Yina Calderón y Karina García ya no son amigas?

Vale recordar que Karina García era amiga de Yina Calderón, pero la empresaria de fajas se fue en contra de la modelo cuando ambas participaron en La casa de los famosos Colombia.

Pese a que Yina no midió sus palabras en contra de Karina, por parte de la paisa no hubo la misma respuesta.

Karina García, Yina Calderón
Yina tachó muchas veces a Karina | Foto del Canal RCN.

Ante esto, la polémica empresaria aceptó que Karina no la tachó y tampoco habló mal de ella. Inclusive, causó revuelo porque manifestó que ella puso los números por encima de la amistad, en el sentido de que la "traicionó" en el reality del Canal RCN.

Artículos relacionados

Por ende, Calderón aceptó que perdió una amiga que no le había hecho nada. Por su parte, García suele no hablar sobre el tema y hace caso omiso cuando le preguntan de ello.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló chat con Camilo Méndez Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló chat con su nuevo pretendiente tras Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano sorprendió al publicar revelador chat con el cantante Camilo Méndez, con quien es vinculada sentimentalmente.

Westcol despeja dudas: Yina Calderón sí subirá al ring en Stream Fighters 4 Yina Calderón

Westcol asegura que Yina Calderón sí estará en Stream Fighters 4, pese a diferencias

Westcol afirmó que Yina Calderón sí va a participar en el Stream Fighters 4, pese a sus diferencias en reciente stream juntos.

Karina García e Isabella Vargas Karina García

Karina García mostró el carro que le regaló a su hija Isabella Vargas

Así es el lujoso vehículo que le obsequió la influenciadora Karina García a su hija Isabella Vargas tras sus 18 años.

Lo más superlike

Muere la influencer Jacinda Jenkinscer a los 28 años Influencers

Fallece repentinamente influencer a los 28 años: así fue el emotivo homenaje de su madre

La influencer Jacinda Jenkins falleció a los 28 años; su madre compartió un emotivo mensaje en redes para despedir a su hija.

Melissa Gate sorprende con nueva canción. Melissa Gate

Melissa Gate revela nueva colaboración musical ¿Quién es la artista que aparece junto a ella?

Valentina Taguado explica cómo detectar el bombardeo de amor Curiosidades

Valentina Taguado revela las señales del bombardeo de amor y cómo evitar caer en manipulación

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Dalílah Polanco expuso supuesta infidelidad de Eugenio Derbez años atrás