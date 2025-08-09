Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García rompió el silencio y reveló la razón por la que no tiene amigas

En medio de una entrevista, Karina García se sinceró para hablar de este polémico tema que siempre la ha perseguido.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Karina García sobre su relación con las mujeres. Foto | Canal RCN.

Una vez más, la modelo Karina García causó revuelo en las redes sociales luego que hiciera polémicas declaraciones en las que se refirió a la relación que ha tenido a lo largo de su vida con las mujeres.

¿Por qué Karina García causó revuelo durante reciente entrevista?

En medio de una entrevista que la creadora de contenido concedió a Eva Rey para su programa, habló sobre la difícil relación que ha tenido con las mujeres, asegurando que, aunque de su parte siempre ha dado lo mejor para construir amistades sólidas, lamentablemente nunca ha sido correspondida.

"Es algo que me ha percibido toda mi vida, yo le pregunto a Dios por qué, por qué las mujeres tienen ese recelo conmigo", señaló la influenciadora durante la conversación.

Allí, García confesó que es una mujer a la que le encantaba tener amigas, socializar, incluso prestarles su ropa y enseñarles todos esos truquitos y conocimientos que tenía, sin embargo, nunca ha entendido por qué el rechazo hacia ella, "siempre las mujeres conmigo esa bobada que yo nunca he podido entender", reiteró.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García se sinceró sobre su relación con las mujeres. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Karina García no tiene amigas? Esto dijo la modelo antioqueña?

Así mismo, la recordada exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recordó cómo fue la época en la que era enfermera y sus compañeras le hacían la vida imposible.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García rompió el silencio sobre su relación con las mujeres. Foto 1 Canal RCN.

"Eva, lo que a mí me hicieron en el hospital, me escondían las cosas, los medicamentos me los botaban", señaló, e insistió en que muchas veces pasó momentos difíciles porque no aparecían y en caso de que no diera con su paradero debía pagarlos. No obstante, mencionó que "gracias a Dios" nunca tuvo que reponer nada.

Además de este episodio, la también empresaria paisa no dejó pasar por alto la oportunidad para referirse a una Jefe de enfermeras que, según ella, "se la tenía montada" y aunque no reveló mayor detalle de cómo era su relación con ella sí quedó claro que le ambiente laboral no era el mejor.

Como era de esperarse, las declaraciones de la mujer desataron diversas reacciones entre los internautas, quienes, por un lado, aprobaron sus palabras y empatizaron con su situación, pero hubo quienes consideraron que, su discurso de victimización siempre ha sido el mismo, resaltando su falta para reconocer cuáles han sido sus errores.

