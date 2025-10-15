Karina García rompió el silencio sobre Laura G y sorprendió con sus palabras

La influenciadora Karina García se pronunció sobre qué opina a cerca de la modelo Laura G, con quien protagonizó una rivalidad en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué hubo diferencias entre Karina García y Laura G?

La modelo ingresó a La casa de los famosos Colombia acusando a Karina García de haberse involucrado en una de sus relaciones, provocando que entre ellas se generara una gran rivalidad.

Luego de la salida de Laura G del reality, Karina García no había vuelto a hablar de ella hasta ahora que fue interrogada al respecto en un programa radial.

¿Qué dijo Karina García sobre Laura G?

La creadora de contenido señaló que le pareció por poco estratégica al atacarla de esa manera en el reality.

"A mí me da pesar de ella porque ella fue muy poco inteligente a la hora de ingresar a un reality con una estrategia tan baja como fue inventarse que yo le quité un marido si ella sabe que no es así", dijo.

Señaló que ella se sigue hablando con Hugo, el hombre de la discordia, indicando que su amistad permanece y reiterando que nunca hubo ni ha habido nada más entre ellos.

Asimismo, indicó que cree que es una mujer que tiene mucho talento, que le gusta la presentación, y, que, aunque no sabe ella qué quiere en el mundo del espectáculo, ingresar con esa estrategia fue una mala jugada de su parte.

"Tú tienes demasiada luz, la envidia no es buena, mata el alma y la envenena", fue el mensaje que le dedicó.

¿Laura G reaccionó al mensaje de Karina García?

La modelo no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Karina García, pero en varias entrevistas que ha sido cuestionada sobre la influenciadora indicó que siente que quedaron bien luego de su controversia y que, si no hubiera sido por dicha rivalidad quizás hubieran llegado a ser buenas amigas.

Por ahora, Karina García sigue enfocada en su entrenamiento para el enfrentamiento este sábado 18 de octubre en Stream Fighters 4' contra la mexicana Karely Ruiz.