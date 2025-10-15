Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así eran los primeros videos de Yina Calderón en redes: se hacía llamar “Flor Belleza”

Viralizan videos de los inicios de Yina Calderón en redes: su público era infantil y se hacía llamar “Flor Belleza”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así lucía Yina Calderón en sus inicios: su personaje se llamaba “Flor Belleza”
El pasado desconocido de Yina Calderón: cuando era “Flor Belleza” en redes. (Foto Canal RCN).

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran los inicios de Yina Calderón en las plataformas digitales, sorprendiendo a los internautas que hoy la reconocen como una de las influenciadoras más polémicas de Colombia, pues de su antiguo contenido infantil ya no queda nada.

¿Cuál era el contenido de Yina Calderón cuando inició en las redes sociales?

Luego de su salida del reality Protagonistas de novela, Yina Calderón decidió impulsar su carrera como creadora de contenido por medio de la plataforma de videos YouTube que en aquel entonces era furor. Por tal razón decidió enfocar su canal hacia un público infantil al crear su propio personaje llamado “Flor Belleza”.

¿Cómo respondió Yina Calderón a las palabras de su abuelo y de Andrea Valdiri?
Yina Calderón responde a las críticas que ha recibido / (Foto del Canal RCN)

En el video que circula en redes sociales, Yina Calderón aparece promocionando el inicio de su nuevo programa, el cual contaba además con bailarines y su propia canción. Así mismo, los fanáticos de la polémica creadora de contenido en aquel entonces eran conocidos como “chiqui fans”.

“Hola mis chiqui fans, mi nombre es Flor Belleza. No olviden que soy colombiana y ya estoy próxima a arrancar mi programa

La canción que acompañaba dicho video promocional de sus eventos didácticos para menores de edad mencionaba su nombre artístico además de una coreografía que invitaba a los pequeños a seguirla.

“Este es el baile de Flor Belleza, pongo las manos en la cabeza”, dice parte de la canción.

¿A qué se dedica actualmente Yina Calderón?

Actualmente, Yina Calderón se dedica principalmente a crear contenido sobre temas polémicos y noticias de farándula nacional a través de su propio programa digital, Escándalo TV, el cual conduce junto a otros dos panelistas.

Yina Calderón
Yina Calderón se la pasa de polémica en polémica | Foto de Buen día, Colombia.

Además, utiliza sus redes sociales para opinar sobre temas que marcan tendencia en internet, como escándalos, rupturas y controversias del mundo del entretenimiento.

Calderón también se desempeña como empresaria, siendo su marca de fajas uno de sus negocios más reconocidos. Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, la polémica influenciadora estaría enfocando su carrera en el formato de reality, ya que próximamente se trasladará a República Dominicana para participar en un nuevo programa de convivencia en vivo.

