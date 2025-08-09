Karina García respondió a crítica de internauta tras aparecer en pantalla de Times Square

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, causó furor en redes al aparecer en las icónicas pantallas de Times Square en Nueva York. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos y ella decidió responder a uno de ellos.

¿Cómo reaccionó Karina García a su aparición en el Times Square?

Karina García se encontraba junto a su equipo de trabajo cuando le pidieron que revisara sus redes sociales porque algo importante estaba sucediendo. Completamente nerviosa y con grandes expectativas la influenciadora paisa tomó su celular y se encontró con un video en el que aparecía en las icónicas pantallas de Time Square.

La creadora de contenido manifestó con gran emoción que ver esto le hacia mucha ilusión debido a que siempre visitó este lugar con gran ilusión y ahora verse reflejada en sus pantallas le daba mucha emoción.

“Yo viví 6 meses en Nueva York, te lo juro que para mí es algo grande, yo iba a allá a tomarme foticos, es mi ciudad favorita en el mundo, la gente que me conoce lo sabe”, dijo la creadora de contenido con ilusión por lo que está viviendo.

Sin embargo, la noticia no pareció agradarles a muchos internautas quienes sin piedad lanzaron diversos comentarios negativos en contra de la creadora de contenido digital.

¿Cómo reaccionó Karina García a las críticas por aparecer en el Time Square?

Dentro de los mensajes positivos en los que felicitaban a la influenciadora por este gran logro, logró colarse uno que otro negativo. Sin embargo, Karina García decidió tomar la situación con humor y responder con total tranquilidad.

Y es que uno de los internautas aprovechó el momento para acusar a la influenciadora de haberse desempeñado como acompañante durante el tiempo en el que vivió en el país norteamericano.

"Duro 6 meses de prepa... en Nueva York", comentó el usuario, a lo que Karina respondió: "Sí, de preparadora de hamburguesas. Besitos"

De esta manera, la influenciadora le restó importancia al comentario mal intencionado y, con un toque de humor, dejó en claro que las críticas no logran incomodarla, y menos cuando se trata de algo tan importante como aparecer en las pantallas del Time Square.