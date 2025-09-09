Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García presumió el impresionante cambio físico tras su preparación para la pelea

A través de su cuenta de Instagram, Karina García reveló cuántos kilos ha bajado desde que empezó su preparación.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García reveló cuánto ha bajado de peso. Foto | Canal RCN.

Karina García, sigue demostrando su compromiso con su preparación física para estar al nivel en la pelea que se llevará a cabo el próximo mes, pues así lo dejó ver a través de redes sociales en donde presumió el cambio que ha tenido su cuerpo como resultado de su esfuerzo.

¿Cuánto peso ha perdido Karina García tras sus entrenamientos para la pelea contra Karely Ruiz?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influenciadora paisa ha logrado consolidar una enorme comunidad de millones de seguidores, nuevamente apareció para contar detalles de su vida, en esta oportunidad puntual para presumir su figura luego un exigente entrenamiento.

“Esta es la cara de una persona que acabó de entrenar como una mul4, literalmente, yo digo que este deporte es para mach0s o para mujeres muy berracas porque no es fácil”, comentó la antioqueña mientras se grabó desde su celular frente al espejo del lugar al que asiste.

De acuerdo con la creadora de contenido, mientras entrena experimenta una serie de sensaciones, “me da rabia, me da ganas de llorar, de todo”, dijo la también empresaria con evidente emoción.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García presumió su figura tras entrenamiento. Foto | Canal RCN.

En medio de su aparición, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, mostró cómo su disciplina en todas semanas de preparación la ha llevado a perder cinco kilos, transformación que es bastante notoria.

¿Cuándo es la pelea de Karina García contra Karely Ruiz?

Cabe señalar que, la comentada pelea que desde ya mantiene expectante a cientos de sus seguidores, se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y será parte del evento Stream Fighters 4.

Karina García presumió su figura tras entrenamiento
Karina García presumió el impresionante cambio físico tras entrenamiento. Foto | Canal RCN.

El enfrentamiento de Karina contra la influenciadora mexicana es una de las atracciones principales del evento organizado por el streamer WestCol. Además, es importante mencionar que, será trasmitido en vivo por la plataforma Kick.

Desde que se anunció oficialmente la pelea de la antioqueña contra Karely, muchos han estado siguiendo de cerca su proceso de entrenamiento y han sido testigos de su entrega total para dar la talla en el ring de boxeo.

