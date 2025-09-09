Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Elizabeth Loaiza reaccionó a video de Beéle e Isabella Ladera: "A mi hija le pasó"

La modelo Elizabeth Loaiza sorprendió con confesión tras hablar sobre la polémica por video de Beéle e Isabella Ladera.

Elizabeth Loaiza, Beéle e Isabella Ladera
Elizabeth Loaiza reacciona a video de Beéle e Isabella Ladera/Canal RCN/AFP: Giorgio Viera

La modelo Elizabeth Loaiza sorprendió a sus fanáticos con una inesperada revelación luego de la polémica por video personal del cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera.

¿Qué confesión hizo Elizabeth Loaiza tras video de Beéle e Isabella Ladera?

La influenciadora compartió un video en su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores, en el que reaccionó a la controversia entre la famosa expareja, donde detalló que su hija experimentó algo similar.

Elizabeth Loaiza sobre su hija tras video de Isabella Ladera y Beele

Señaló que, siempre le ha enseñado los riesgos que se tienen de este tipo de grabaciones, pero aún así ella a sus 17 años lo hizo y sufrió manipulación por parte de su pareja, de 18 años, quien le aseguraba que si no hacía lo que él le decía iba a divulgar dicho material.

"Yo ya le había advertid* que estos videos no se deben hacer a no ser que no importe que se difundan, pero en la realidad, cuando uno ama y confía, no siempre piensa en las consecuencias", agregó.

Señaló que, afortunadamente ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y lograron tomar acciones legales que permitieron que no se divulgara la información, pero aprovechó para hacer un llamado a sus seguidoras que son mamás, detallando que sus hijas pueden estar en esta situación y deben guiarlas y apoyarlas en caso de que este pasando por algo similar.

¿Qué opinó Elizabeth Loaiza tras video de Beéle e Isabella Ladera?

La modelo indicó que desconoce los detalles de lo que está pasando con Beéle e Isabella Ladera, pero decidió compartir una reflexión al respecto.

Elizabeth Loaiza sobre Beele e Isabella Ladera

"Con lo que pasó con Isabela Ladera y Beele, la exposición, el señalamiento y el dolor no se borran. Son heridas que marcan. Esta reflexión no es solo para señalar, sino para abrir conversación: Nadie debería ser ext*rsionado con su intimid*d, ni debería cargar con la vergüenza por un error que fue aprovechado por alguien más", agregó.

Asimismo, aclaró que no todos los hombres son iguales, pues muchos respetan, cuidan y honran a la mujer que tienen al lado.

Indicó que esto puede servir para hablar más en casa, escuchar sin juzgar y enseñar que la confianza y el respeto son lo único que realmente deberían grabarse para siempre.

Por su parte, reveló que aconsejó a su hija para que se vuelva una vocera sobre el tema y pueda evitar eventos desafortunados en muchas personas.

