Elizabeth Loaiza reaccionó a video de Beéle e Isabella Ladera: "A mi hija le pasó"

La modelo Elizabeth Loaiza sorprendió a sus fanáticos con una inesperada revelación luego de la polémica por video personal del cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Qué confesión hizo Elizabeth Loaiza tras video de Beéle e Isabella Ladera?

La influenciadora compartió un video en su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores, en el que reaccionó a la controversia entre la famosa expareja, donde detalló que su hija experimentó algo similar.

Señaló que, siempre le ha enseñado los riesgos que se tienen de este tipo de grabaciones, pero aún así ella a sus 17 años lo hizo y sufrió manipulación por parte de su pareja, de 18 años, quien le aseguraba que si no hacía lo que él le decía iba a divulgar dicho material.

"Yo ya le había advertid* que estos videos no se deben hacer a no ser que no importe que se difundan, pero en la realidad, cuando uno ama y confía, no siempre piensa en las consecuencias", agregó.

Señaló que, afortunadamente ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y lograron tomar acciones legales que permitieron que no se divulgara la información, pero aprovechó para hacer un llamado a sus seguidoras que son mamás, detallando que sus hijas pueden estar en esta situación y deben guiarlas y apoyarlas en caso de que este pasando por algo similar.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

¿Qué opinó Elizabeth Loaiza tras video de Beéle e Isabella Ladera?

La modelo indicó que desconoce los detalles de lo que está pasando con Beéle e Isabella Ladera, pero decidió compartir una reflexión al respecto.

"Con lo que pasó con Isabela Ladera y Beele, la exposición, el señalamiento y el dolor no se borran. Son heridas que marcan. Esta reflexión no es solo para señalar, sino para abrir conversación: Nadie debería ser ext*rsionado con su intimid*d, ni debería cargar con la vergüenza por un error que fue aprovechado por alguien más", agregó.

Asimismo, aclaró que no todos los hombres son iguales, pues muchos respetan, cuidan y honran a la mujer que tienen al lado.

Indicó que esto puede servir para hablar más en casa, escuchar sin juzgar y enseñar que la confianza y el respeto son lo único que realmente deberían grabarse para siempre.

Artículos relacionados Talento nacional Esto publicó Cara en medio del polémico video de Beéle con Isabella Ladera

Por su parte, reveló que aconsejó a su hija para que se vuelva una vocera sobre el tema y pueda evitar eventos desafortunados en muchas personas.