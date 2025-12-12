Karina García hizo impactante confesión sobre la relación con su hija: "siento celos"

Karina García,una de las personalidades del mundo del entretenimiento que constantemente acapara la atención en redes sociales, recientemente dio de qué hablar tras referirse a su relación con Isabella Vargas, su hija.

¿Qué dijo Karina García sobre su relación con su hija Isabella?

Durante una entrevista que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia concedió al podcast 'Tamo En Vivo' de Dímelo King, se sinceró respecto a varios aspectos de su vida y uno de ellos fue su hija, pues Valentino Lázaro, uno de los panelistas del programa, le hizo la siguiente pregunta: "¿tienes problema con que tenga pareja".

Frente a este tema, la antioqueña no dudó en responder que, en este momento eso no es un problema, sin embargo, aseguró que en un tiempo si fue bastante "celosita", no tanto por el tema de los hombres, sino por el tiempo que compartía con ella.

"Isabella salió muy tranquila, ella con el tema de los hombres es selectiva, es creidita, soy más celosita es con el tiempo", señaló.

¿Cómo es la relación de Karina García con su hija Isabella Vargas? Esto reveló la antioqueña

Segundos más tarde, la modelo y empresaria paisa continuó afirmando que, de hecho, en la actualidad todavía siente celos, especialmente por la etapa en la que está Isabella, además de tener un carro por primera vez, lo cual ha hecho que los espacios con ella sean más limitados.

La confesión de Karina García sobre su hija. Foto | Canal RCN.

"Como ella tiene su primer carro está con sus amigos, entonces soy celosa en el tema del tiempo porque está con sus amigos y yo quiero que esté conmigo, pero con los hombres no, todavía no me ha dado guerra con eso", reiteró García.

¿Cuál fue la revelación que hizo Karina García sobre su hija?

Además de confesar que siente celos de su hija por esta razón, Karina no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje a la menor durante el programa, pues la aconsejó que aún no se enamore de ningún hombre, que lo haga cuando tenga 28 0 29 años, pues por ahora su prioridad debe que ser disfrutar de su juventud.