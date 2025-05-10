Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García hace interesante trend junto a su hija y a Valentino y dicen que se ve mejor soltera

En el video de Karina García junto a Valentino Lázaro también comentan que el influencer solo sale con ella para colgarse de sus números.

María Alejandra Soto
Karina García sorprende con interesante baile junto a Valentino Lázaro y le comentan que se ve mejor sin Altafulla.
Karina García sorprende con interesante baile y le comentan que se ve mejor sin Altafulla.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón y medio de seguidores, el reconocido y polémico influencer colombiano Valentino Lázaro publicó un interesante video de un ‘trend’ que decidió hacer junto a su amiga, la influencer Karina García y su hija.

¿Cuál es el trend al que se unieron Karina García y Valentino Lázaro?

Se trata de un video que es viral en las redes sociales y en el que, usando una canción que repita una misma melodía tres veces, se hacen tres poses distintas que llamen la atención para que se repitan esas tres veces al ritmo de la canción.

Así pues, con un vestido negro ajustado, de falda corta y con un escote profundo, Karina se unió a la propuesta de este trend con Valentino, pues no lo hicieron con la canción original: ‘I like it tech’, sino con una más latina llamada ‘Papi chulo’.

En los comentarios del video, los internautas no solo comentan que les gustó más esta versión latina que la original, sino que también hablan de la soltería de Karina, pues recordemos que, hace menos de una semana, la influencer anunció su ruptura con el cantante Altafulla, la cual se habría dado a mediados de septiembre.

Altafulla sorprende las redes con baile junto a Juan Duque tras su ruptura con Karina.
Altafulla sorprende con baile junto a Juan Duque tras su ruptura con Karina.

De acuerdo con algunos fans, Karina se ve mucho más linda y radiante sin Altafulla a su lado, dando a entender que él opacaba un poco su energía.

Otros comentarios que también inundan el video tienen que ver con la supuesta conveniencia de Valentino, pues algunos consideran que solo está saliendo con Karina por sus números y por la actual polémica, pues no creen que sea un verdadero amigo, ya que consideran que hizo algo parecido con Cara, la ex de Beéle.

¿Por qué terminaron Karina y Altafulla?

Karina no dio ninguna razón de la ruptura en su comunicado en redes, pues solo comentó que está intentando sanar y que no ha sido fácil debido a lo mucho que se entregó.

Sin embargo, una de las teorías apunta a que Altafulla pudo ser muy tacaño con ella, ya que se debe recordar que una de las condiciones de Karina para salir con un hombre es que le brindara una vida como a ella le gusta y el cantante hace poco confesó que no le ayudaba con los gastos.

Además, otra de las teorías habla de una supuesta infidelidad por parte de la influencer con el streamer conocido como Westcol.

Video Altafulla cantando despechado
Altafulla se muestra despechado en video viral. (Foto: Canal RCN)
