Karina García en el ojo del huracán tras autoproclamarse "chica natural": redes estallan

Una de las mujeres más comentadas en Colombia durante este año 2025 es Karina García. La influencer paisa se convirtió en un personaje público a quien criticaron de manera masiva.

¿Qué ocurrió con Karina García en 2025?

Después de que Karina García participó en La casa de los famosos Colombia, tuvo un crecimiento en los distintos aspectos de su vida.

La influencer paisa logró obtener fans que la apoyan sin importar las circunstancias, estuvo fuera del país y mejoró empresarialmente. No obstante, aun así y con sus logros, el físico de Karina García fue de lo que más hablaron en redes sociales.

Karina García tuvo un 2025 con alta visibilidad | Foto del Canal RCN.

La modelo ha sido enfática en lo importante que es para ella verse bien, de modo que su transformación física ha sido notoria.

¿Karina García se considera a sí misma como una chica natural?

Independientemente de los procedimientos o cambios que se haya hecho Karina, resulta que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia produjo controversia después de que mencionó frente a la cámara de su teléfono celular que considera que es una "chica natural".

"Podría decir que soy una chica natural, pero bueno, tengo el cabello, que estoy muy feliz con mi pelito", comentó Karina García.

Dicho comentario, aunque en parte se refirió a su cabello, desató críticas en las plataformas digitales, una de ellas TikTok.

¿Cómo estallaron las redes en contra de Karina García?

Si bien es cierto que varios la defendieron y escribieron que no entienden por qué tachan tanto a la influencer, otros se despacharon por completo en su contra.

Respecto a los detractores, se pueden leer opiniones como: "La mujer natural es la única que jamás ha pasado por una c1rugía", "Definamos natural", "¿Cuál natural?", "Esa es la locura de las c1rugías", "Podría decir, pero no puede", son parte de las múltiples percepciones en TikTok.

Karina García suele desatar críticas por su físico | Foto del Canal RCN.

Karina García ha dicho que se ha hecho distintas intervenciones, entre ellas la nariz, el bust0, la liposucc1ón y ayudas estéticas que le han permitido ser lo que hoy en día proyecta en las redes sociales, aunque hay fotos que muestran el aspecto que alguna vez tuvo antes de la fama.