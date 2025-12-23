Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García en el ojo del huracán tras autoproclamarse "chica natural": redes estallan

Se viralizó el video de Karina García diciendo que es una mujer "natural" y los internautas se fueron sin piedad en su contra.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Karina García en el ojo del huracán tras autoproclamarse "chica natural" | Foto de Buen día, Colombia.

Una de las mujeres más comentadas en Colombia durante este año 2025 es Karina García. La influencer paisa se convirtió en un personaje público a quien criticaron de manera masiva.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió con Karina García en 2025?

Después de que Karina García participó en La casa de los famosos Colombia, tuvo un crecimiento en los distintos aspectos de su vida.

La influencer paisa logró obtener fans que la apoyan sin importar las circunstancias, estuvo fuera del país y mejoró empresarialmente. No obstante, aun así y con sus logros, el físico de Karina García fue de lo que más hablaron en redes sociales.

Karina García
Karina García tuvo un 2025 con alta visibilidad | Foto del Canal RCN.

La modelo ha sido enfática en lo importante que es para ella verse bien, de modo que su transformación física ha sido notoria.

Artículos relacionados

¿Karina García se considera a sí misma como una chica natural?

Independientemente de los procedimientos o cambios que se haya hecho Karina, resulta que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia produjo controversia después de que mencionó frente a la cámara de su teléfono celular que considera que es una "chica natural".

"Podría decir que soy una chica natural, pero bueno, tengo el cabello, que estoy muy feliz con mi pelito", comentó Karina García.

Dicho comentario, aunque en parte se refirió a su cabello, desató críticas en las plataformas digitales, una de ellas TikTok.

¿Cómo estallaron las redes en contra de Karina García?

Si bien es cierto que varios la defendieron y escribieron que no entienden por qué tachan tanto a la influencer, otros se despacharon por completo en su contra.

Respecto a los detractores, se pueden leer opiniones como: "La mujer natural es la única que jamás ha pasado por una c1rugía", "Definamos natural", "¿Cuál natural?", "Esa es la locura de las c1rugías", "Podría decir, pero no puede", son parte de las múltiples percepciones en TikTok.

Karina García
Karina García suele desatar críticas por su físico | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Karina García ha dicho que se ha hecho distintas intervenciones, entre ellas la nariz, el bust0, la liposucc1ón y ayudas estéticas que le han permitido ser lo que hoy en día proyecta en las redes sociales, aunque hay fotos que muestran el aspecto que alguna vez tuvo antes de la fama.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz hace un gesto con sus manos durante partido. Luis Díaz

Gera Ponce presumió por primera vez su pancita tras confirmarse su tercer embarazo

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, enterneció en redes sociales al posar a la cámara mostrando cómo avanza su embarazo.n

Gabriel Coronel reaccionó cuando le preguntaron por James Rodríguez Gabriel Coronel

Así reaccionó Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, cuando le preguntaron por James Rodríguez

Gabriel Coronel contó detalles inéditos de cómo empezó su relación con Daniela Ospina y dejó curiosa evasiva ante pregunta sobre James Rodríguez.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia - WestCol en la gala de los Latin Grammy. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol tras comentarios ofensivos en su contra

Yina Calderón estalló en contra de WestCol, luego de que este asegurara que sus seguidores no tienen dinero.

Lo más superlike

Excesos, estrés y poco descanso: así impacta la Navidad en el cuerpo y la mente. Salud

Esta es la clave para celebrar en diciembre sin agotarse, según expertos

Descubre por qué diciembre puede afectar tu salud y qué hábitos recomiendan los expertos para disfrutar la Navidad sin agotarte.

Alexa Torrex apoyo en La casa de los famosos Colombia Julián Trujillo

Alexa Torrex confesó que apoyaba a Julián Trujillo en la final de La casa de los famosos 2024

Falleció reconocida periodista deportiva Talento internacional

Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Paola Jara enseña a su sobrina estrenando el piano de Emilia Paola Jara

Paola Jara muestra a su sobrina estrenando el piano de Emilia y revela su reacción

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn