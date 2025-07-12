Karina García dejó ver la gran cantidad de cartas que le envían sus seguidores

Karina García compartió con sus seguidores un detalle muy relevante de su vida personal. La creadora de contenido y exhabitante de La casa de los famosos Colombia evidenció el gran apoyo que a diario recibe en redes sociales.

¿Karina García ha recibido cartas de sus seguidores?

Karina decidió mostrar parte de las cartas que recibe de sus fanáticos y mucha cierta sorpresa por su gran cantidad.

La antioqueña mostró un video en el que contó que viajará a Medellín y para ello ha dispuesto de un gran equipaje. La mujer dijo que le gusta ser organizada y más si tiene que ver con su ropa.

Fue así que terminó dejando ver la gran cantidad de cartas que le han enviado sus fans. Aunque no leyó el contenido, sí son escritos cargados de amor, cariño y admiración de parte de las personas que no le pierden la pista desde las redes sociales.

“Miren, todas las cartas que me mandaron mis seguidores hermosos. Las estaba organizando”, expresó Karina con alegría y ratificando que valora mucho ese gesto que tienen sus fans con ella.

¿Qué ha pasado con Karina García tras La casa de los famosos Colombia 2?

Karina Garcíaconsolidó un gran fandom tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. La paisa generó odios, pero también muchos amores y, meses después de su paso por el reality, sigue recibiendo elogios y cariño desde las redes.

La próxima que podría dar el paso en el mundo de los realities sería la hija de Karina, Isabella Vargas García. La propia creadora de contenido contó que su heredera ya recibió una propuesta al respecto.

La participación en La casa de los famosos Colombia, le significó mucho reconocimiento a Karina García. Foto: Canal RCN

En una de sus charlas con sus seguidores, un internauta le preguntó a Karina si dejaría que Isabella participara en un reality y así respondió la paisa.

Ya se lo propusieron y adivinen qué… ¡no aceptó! Ella dice que quizá más adelante

Adicional, Karina habló de sus planes para diciembre y confirmó que estará acompañada por sus hijos Isabella y Valentino. Agregó que le gustan los buñuelos y este mes vive su época favorita del año.

¿Por qué Karina García terminó su noviazgo con Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2?

Cabe destacar que, Karina está soltera, esto tras romper su relación de tres meses con Altafulla. La antioqueña y el barranquillero se conocieron en La casa de los famosos Colombia y la química surgió muy rápido.

Los exhabitantes vivieron un gran idilio y parecía que la relación continuaría al terminar la competencia, pero eso no ocurrió. Fuera de La casa estuvieron juntos algunas semanas, pero luego se confirmó que habían terminado.

En su momento, Karina insinuó que Altafulla llevaba varios días sin comunicarse con ella y las cosas se habían enfriado, al parecer, por las obligaciones propias de cada uno.

Karina García terminó con Altafulla tras una relación que duró algunos meses. (Foto: Canal RCN)

Altafulla, como ganador de la competencia, buscó enfocarse de lleno en su carrera musical, mientras que Karina empezó a recibir nuevas ofertas de trabajo.

Los dos ya no están juntos, pero sí siguen adelante con sus propios proyectos y esperan, a su manera, cumplir sus sueños y anhelos.