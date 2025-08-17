Karina García aumenta rumores de ruptura con Altafulla por mensaje: “los hombres no sienten tanto”

Desde hace varios días, en las redes sociales y los medios de comunicación de farándula se está hablando de una posible ruptura entre Karina García y el cantante Altafulla, participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en donde, de hecho, empezó la relación.

¿Por qué se rumora que Altafulla y Karina García terminaron?

Los rumores empezaron al dejar de verlos juntos, pues llevaban varios meses saliendo a los mismos lugares y mostrándose felices en sus cuentas oficiales de las plataformas digitales. No obstante, Karina, con algunos mensajes en sus redes sociales, ha aumentado estas habladurías.

Aunque Santiago Vargas, periodista y amigo de la pareja, intentó desmentir los rumores, la verdad es que Karina sigue mostrándose más despechada que enamorada y los recientes videos que publicó son muestra de ello.

García decidió ir a entrenar con sus amigos del reality, José Rodríguez y Yaya Muñoz, así como con otra amiga de redes sociales y su hija. En los videos que resultaron de ese encuentro, parece que Karina sufre por algo que le está sucediendo y, además que está pidiendo un hombre abundante de esos que siempre ha explicado que le gustan.

Karina García sigue avivando los rumores de ruptura con Altafulla.

¿Karina García podría estar sufriendo una ruptura con Altafulla?

Un nuevo video se reveló en el que parece que aún más reitera su separación, pues dice que le gustaría ser un hombre para no tener tantas hormonas, no ser tan sensible y no sentir tanto, dando a entender que los seres humanos con ese género son un poco más resistentes y hasta insensibles.

“Los hombres no son tan hormonales y los hombre no sienten tanto como nosotras las mujeres. A los hombres se les puede estar viniendo el mundo encima y los hombre normal, o sea los hombres siempre están como bien, como equilibrados. En cambio, nosotras las mujeres somos muy sensibles, las mujeres tenemos, uf, un montón de cosas en nuestro cuerpo” menciona la famosa colombiana en el clip.

Así pues, parece que Karina no está pasando por un buen momento en su vida y, de hecho, parece estar enviando una pulla que podría ser para Altafulla en cuanto a que, tal vez, no siente tanto como ella o como a ella le gustaría.

En los comentarios, algunos internautas critican sus palabras y acciones, mientras que otros la apoyan y se muestran tristes por su posible situación.