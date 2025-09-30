Karina anunció su ruptura con Altafulla mientras él hablaba de agrandar la familia | VIDEO

La noche del pasado lunes 29 de septiembre los seguidores de Karina García y Altafulla quedaron sorprendidos con el comunicado de la influenciadora en el que anunciaba el fin de su relación, justo después de que el cantante hablara públicamente sobre agrandar la familia.

¿Por qué terminó la relación de Karina García y Altafulla?

En un reciente comunicado compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García anunció el fin de su relación con el ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla.

Altafulla y Karina García se conocieron en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Según comentó la creadora de contenido paisa, su relación llegó a su fin a mediados de septiembre, pero no fue sino hasta este momento que tuvo la fuerza para anunciarlo públicamente, alegando que no era capaz de sostener una mentira.

“La relación terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme no han sido días fáciles porque me entregué de verdad”.

Sin embargo, no dio muchos detalles sobre los motivos específicos que los llevaron a tomar esta contundente decisión.

¿Altafulla quería ampliar su familia con Karina García?

Ahora bien, horas antes de que Karina García anunciara de manera publica su situación sentimental, Altafulla comentó en una entrevista con Los 40 Principales que su relación con la influenciadora iría bien, incluso manifestó que tenía intenciones de acompañarla en su enfrentamiento contra Karely Ruiz en el Stream Fighters 4 el próximo 18 de octubre.

Karina García y Altafulla confirmaron su ruptura. (Fotos Canal RCN)

Así mismo, tras salir de este compromiso laboral, enseñó por medio de sus redes sociales que había recibido otro Estándar, un peluche icónico que le fue entregado en La casa de los famosos Colombia cuando inició su relación con Karina García, y con el que mencionó que su familia continuaba en crecimiento.

