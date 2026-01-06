Karen Sevillano y Vicky lanzaron pulla a Yina tras su regreso al After de La casa de los famosos

Luego de meses de especulaciones por parte de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sobre el futuro del After, Karen Sevillano y Vicky Berrio fueron confirmadas para presentar una vez más este emocionante espacio, transmitido tras las galas del afamado reality. Ambas presentadoras aprovecharon el momento para lanzar una pulla que muchos relacionaron con Yina Calderón.

¿Qué dijeron Karen Sevillano y Vicky Berrío tras su regreso al After de La casa de los famosos Colombia y por qué lo relacionan con Yina Calderón?

A través de un video compartido en sus cuentas oficiales de Instagram, donde acumulan una gran cantidad de seguidores, Vicky Berrío y Karen Sevillano lanzaron una serie de comentarios en respuesta a afirmaciones hechas por algunas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sobre el futuro del After.

El regreso de Karen y Vicky al After vino con mensaje que muchos asociaron a Yina. (Foto Canal RCN).

Una de las figuras que más se refirió a este espacio fue Yina Calderón, quien en varias ocasiones aseguró en redes sociales que el After debía ser conducido por nuevo talento, en especial por quienes, según ella, lograron destacarse en la segunda temporada del reality.

Sin embargo, hace pocos días se confirmó que Karen Sevillano y Vicky Berrío regresarían como presentadoras del After, motivo por el cual decidieron responder a esos comentarios con un video que no pasó desapercibido.

“Que nuestro momento ya pasó, decían. Que les den la oportunidad a otras, decían. Pero mi linda, ni que fuera ruleta, jajaja, sí, mi linda”, expresaron.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las presentadoras del After de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que, en varias ocasiones, Yina Calderón se refirió al futuro del After de La casa de los famosos Colombia y opinó sobre quiénes deberían asumir la conducción de este espacio. En su momento, aseguró que el programa debía ser presentado por nuevas voces, como la suya o la de La Toxi Costeña, ambas exparticipantes del reality.

Tiempo después mencionó durante una emisión de su programa de chismes que Vicky Berrío sería reemplazada por Karina García, algo que no fue verdad.

“Presuntamente, las nuevas presentadoras del After serían Karen Sevillano, recordemos que fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos, y Karina García, oficial con doble ‘L’ al final”, expresó en aquella ocasión.