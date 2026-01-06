Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano y Vicky lanzaron pulla a Yina tras su regreso al After de La casa de los famosos

Karen Sevillano y Vicky Berrio presentarán el After de La casa de los famosos y lanzaron pulla que muchos relacionaron con Yina Calderón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karen Sevillano y Vicky lanzan pulla tras volver al After de La casa de los famosos
Karen Sevillano y Vicky lanzan pulla tras volver al After de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Luego de meses de especulaciones por parte de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sobre el futuro del After, Karen Sevillano y Vicky Berrio fueron confirmadas para presentar una vez más este emocionante espacio, transmitido tras las galas del afamado reality. Ambas presentadoras aprovecharon el momento para lanzar una pulla que muchos relacionaron con Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron Karen Sevillano y Vicky Berrío tras su regreso al After de La casa de los famosos Colombia y por qué lo relacionan con Yina Calderón?

A través de un video compartido en sus cuentas oficiales de Instagram, donde acumulan una gran cantidad de seguidores, Vicky Berrío y Karen Sevillano lanzaron una serie de comentarios en respuesta a afirmaciones hechas por algunas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sobre el futuro del After.

El regreso de Karen y Vicky al After vino con mensaje que muchos asociaron a Yina
El regreso de Karen y Vicky al After vino con mensaje que muchos asociaron a Yina. (Foto Canal RCN).

Una de las figuras que más se refirió a este espacio fue Yina Calderón, quien en varias ocasiones aseguró en redes sociales que el After debía ser conducido por nuevo talento, en especial por quienes, según ella, lograron destacarse en la segunda temporada del reality.

Artículos relacionados

Sin embargo, hace pocos días se confirmó que Karen Sevillano y Vicky Berrío regresarían como presentadoras del After, motivo por el cual decidieron responder a esos comentarios con un video que no pasó desapercibido.

“Que nuestro momento ya pasó, decían. Que les den la oportunidad a otras, decían. Pero mi linda, ni que fuera ruleta, jajaja, sí, mi linda”, expresaron.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las presentadoras del After de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que, en varias ocasiones, Yina Calderón se refirió al futuro del After de La casa de los famosos Colombia y opinó sobre quiénes deberían asumir la conducción de este espacio. En su momento, aseguró que el programa debía ser presentado por nuevas voces, como la suya o la de La Toxi Costeña, ambas exparticipantes del reality.

Artículos relacionados

Tiempo después mencionó durante una emisión de su programa de chismes que Vicky Berrío sería reemplazada por Karina García, algo que no fue verdad.

“Presuntamente, las nuevas presentadoras del After serían Karen Sevillano, recordemos que fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos, y Karina García, oficial con doble ‘L’ al final”, expresó en aquella ocasión.

Karen y Vicky vuelven al After y su comentario no pasó desapercibido
Karen y Vicky vuelven al After y su comentario no pasó desapercibido. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿A quiénes apoyará Sofía Avendaño en La casa de los famosos Colombia 2026? Sofía Avendaño

Sofía Avendaño reveló sus favoritas para La casa de los famosos Colombia 2026

A pocos días de que La casa de los famosos Colombia 2026 de inicio, la exparticipante Sofía Avendaño reveló a quiénes apoyará.

¡Famosa periodista se casa! Así fue la propuesta de matrimonio que le hizo distinguido futbolista Talento internacional

¡Famosa periodista se casa! Así fue la propuesta de matrimonio que le hizo distinguido futbolista

Reconocida periodista deportiva se casa con reconocido futbolista, anunciando la noticia con curiosa confesión en sus redes.

Sara Uribe posando a la cámara. Sara Uribe

Sara Uribe impactó al revelar por qué aceptó estar en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe, nueva participante de La casa de los famosos Colombia, contó detalles de la llamada que recibió de parte del Jefe.

Lo más superlike

Blessd mostró su colección de camisetas durante un recorrido junto a Westcol en stream. Westcol

Blessd presume su colección de camisetas de fútbol junto a Westcol

Blessd abrió las puertas de su casa a Westcol y sorprendió al mostrar su colección de camisetas de fútbol.

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo? Talento internacional

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo?: Esto dijo la actriz

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine

Reconocida cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Reconocida cantante anunció su retiro de la música: “Esto no le va a gustar a mucha gente”

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día