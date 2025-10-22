Karen Sevillano sorprendió con cambio de look: ¿Calva quién es?

Karen Sevillano mostró con orgullo su cabello natural en redes sociales, la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2024, sorprendió a sus seguidores con una publicación donde dejó ver su melena rizada, alejándose de las extensiones que solía usar desde su paso por el reality.

¿Karen Sevillano usaba extensiones de cabello?

Karen había optado por llevar extensiones lisas que le facilitaban la rutina diaria y le permitían mantener una imagen más pulida frente a cámaras y compromisos, sin embargo, detrás de esa elección también había una historia de cuidado y transformación.

La influencer confesó que durante años se acostumbró a ocultar su cabello natural por comodidad, aunque siempre sintió curiosidad por volver a lucir su cabello tal como es, por lo que este año decidió hacerlo sin miedo, mostrando que su cabello rizado afro también puede ser sinónimo de estilo.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Karen Sevillano ante su cambio de look?

su video superó miles de reproducciones y recibió elogios por parte de sus seguidores, quienes destacaron la autenticidad y que se veía “más ella” pues su cabello reflejaba la energía vibrante que siempre la ha caracterizado.

Karen Sevillano La ganadora de La casa de los famosos Colombia habló sobre su proceso de autoaceptación. Foto | Canal RCN.

Para Karen Sevillano, más allá de la estética, este paso simboliza un proceso de autoaceptación, y admitió entre risas que está “en plan de recuperación capilar” y que su meta es dejar crecer su cabello hasta la cintura, completamente natural y saludable.

¿Por qué Karen Sevillano decidió cambiar de look?

Más que una transformación de look, al mostrar su cabello rizado, envía una señal clara sobre la importancia de aceptar la belleza real y de reconectar con la identidad natural.

Karen Sevillano compartió en redes su cabello natural, dejando atrás las extensiones. Foto | Canal RCN.

Su gesto, aparentemente sencillo, se transformó en un recordatorio para muchas mujeres de que no hay una única forma de verse bien, Karen Sevillano no solo cambió de estilo, sino que también motivó a sus seguidoras a regresar a "lo natural".