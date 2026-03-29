Karen Sevillano se tomó impresionantes vacaciones luego de La casa de los famosos: ¿a dónde se fue?

Karen Sevillano, una de las figuras más reconocidas del panorama digital, recientemente acaparó la atención tras presumir las impresionantes vacaciones que se tomó luego de concluir el after show de La casa de los famosos Colombia, espacio en el que junto a Vicky Berrío, comentaban los momentos más polémicos y divertidos del programa.

¿En qué país se encuentra Karen Sevillano de vacaciones luego de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora digital ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, nuevamente dio de qué hablar tras mostrar con lujo de detalle cómo han sido estos merecidos días de descanso junto a sus hermanas Paula y Claudia Sevillano.

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De acuerdo con la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, el destino elegido para compartir junto a sus hermanas fue Jamaica, país que las ha sorprendido por sus impresionantes paisajes y actividades para disfrutar de la naturaleza.

¿Qué pasó con Karen Sevillano tras terminarse el after show de La casa de los famosos Colombia?

En una reciente publicación de la influenciadora caleña, hizo una recopilación de lo que fue un tour que hizo junto a Paula y Claudia, el cual, según lo mostró, incluyó actividades extremas y la visita a un impresionante río cristalino jamaiquino.

Sin embargo, hubo un detalle que por poco termina arruinando el paseo, y es que mientras se encontraban disfrutando del sitio, el vehículo que las llevaba de regreso al hotel se fue, pues al llegar al punto de encuentro se llevaron la sorpresa de que no había ningún otro turista, por lo que tuvieron que esperar a que les resolvieran la situación.

Afortunadamente, minutos después fueron recogidas y, entre risas comentaron la divertida situación, y, fieles a su sentido del humor recordaron algunas de las experiencias que vivieron a lo largo del recorrido.

Cabe señalar que, luego de que el after de esta tercera temporada se diera por terminado, la exparticipante se ha mostrado activa en redes, en donde con frecuencia aparece para entretener a a la sólida comunidad que ha construido a lo largo de los años.