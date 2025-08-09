Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano rompió el silencio y dio su opinión sobre video de Isabella y Beéle

A través de su cuenta de Instagram, Karen Sevillano opinó sin filtros sobre el polémico video del cantante y la modelo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025 - Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision.
Karen Sevillano opinó sobre el video de Isabella Ladera y Beéle. Foto | Canal RCN - Giorgio Viera.

Tras la filtración del polémico video protagonizado por Isabella Ladera y el cantante Beéle, varias personalidades del entretenimiento nacional se han pronunciado al respecto para dar su opinión sin filtros.

¿Qué dijo Karen Sevillano frente al polémico video Isabella Ladera y Beéle?

Una de las creadoras de contenido que recientemente se pronunció, fue Karen Sevillano, quien fiel a su personalidad y estilo directo no se quedó callada y dio a conocer que cree que “este chisme no está tan jugoso”, pues para ella no es una novedad que las personas tengan relaciones.

“Por qué la gente está actuando cómo si apenas se estuvieran enterando que ellos dos int1m4ban, nosotros como sociedad tenemos que ir avanzando y dejar de escandalizarnos cada vez que dos figuras públicas 1ntim4n”, señaló.

La reconocida creadora de contenido insistió que no está de acuerdo en que se haya formado un escándalo por la publicación de la grabación, ya que todos sabían que al ser una pareja tenían este tipo de episodios en la completa privacidad, “¿cómo así, ustedes no p1chan en sus relaciones?” dijo.

Isabella Ladera y Beele asisten al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en Kaseya Center.
Karen Sevillano habló del polémico video de Isabella Ladera y Beéle. Foto | Sergi Alexander.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano tras la filtración del video de Isabella Ladera y Beéle?

Frente a los comentarios que han surgido sobre lo que se alcanza a ver en el video, Sevillano aseguró, en primer lugar, que se considera una persona “open mind”, y en segundo, no dudó en decir que cada uno vive su s3xu4lidad como mejor le parece, pues considera que finalmente en la diversidad está el verdadero placer.

Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Karen Sevillano sobre el video que se filtró de Isabella Ladera y Beéle. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia insistió en que, como sociedad hay que avanzar en cuestión de chisme, ya que actualmente hay otros temas a los que, si vale la pena ponerle atención, como lo que está ocurriendo con Christian Nodal y Cazzu, pues recientemente se conoció que el cantante se negó a autorizar que su hija Inti pueda viajar con su mamá.

Por ahora, el escándalo que provocó la publicación del video de la modelo venezolana y el cantante colombiano sigue dando de qué hablar entre los internautas, quienes han aprovechado la situación para tomarla con humor.

