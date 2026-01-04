Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano reveló afección que padece en la piel ocasionada por el clima frío

La influenciadora Karen Sevillano reveló que padece una afección en la piel que se activa por el clima frío.

Ingrid Jaramillo Rojas
Karen Sevillano expone cómo el frío ha impactado la salud de su piel
Karen Sevillano expone cómo el frío ha impactado la salud de su piel.

Karen Sevillano, presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, ya se encuentra instalada en Bogotá, a pocos días de que inicie la tercera temporada de la novela de la vida real. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión que hizo sobre cómo el frío de la capital afecta la salud de su piel.

¿Cuál es la afección que Karen Sevillano padece en su piel?

La mañana de este domingo 4 de diciembre Karen Sevillano compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram un corto audiovisual en el que reveló que la razón de su ausencia en redes sociales se debía a que se encontraba en medio de la adecuación de su nuevo hogar por los próximos meses.

Karen Sevillano sorprende al hablar del daño que el frío le provoca en la piel
Karen Sevillano sorprende al hablar del daño que el frío le provoca en la piel.

Pues recordemos que Sevillano junto a Vicky Berrio estarán a cargo de todo lo que suceda fuera de pantalla tras cada gala de La casa de los famosos Colombia 2026.

Ahora bien, en medio de su pronunciamiento, la también influenciadora mencionó que el frío de la capital no estaba siendo amigable con ella, pues este ocasionaba que su piel sufriera resequedad, obligándola a usar hidratante cada minuto del día.

“Me reporto desde la soleada ciudad de Bogotá, con más hidratante en la cara, que cara. Dios mío, llegué ayer y ustedes no saben lo que el frío hace en mi cara. O sea, se me pone la cara tiesa, reseca, una cosa que no se explicar”

Esta afección recibe por nombre ‘xerosis cutánea’ en donde su principal síntoma es la piel reseca ocasionada por climas fríos. Sin embargo, no representa mayor peligro y su cuidado se basa en la hidratación, algo que Sevillano ya viene implementando.

¿Cuándo inicia La casa de los famosos Colombia 2026?

Vale la pena recordar que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia dará inicio el próximo lunes 12 de enero del 2026 a las 8:00 p.m. por la pantalla chica y 24/7 por medio de la app del Canal RCN que puedes descargar dando clic aquí.

Son 19 participantes los que han sido confirmados hasta el momento, siendo estos: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau y Juanda Caribe.

Karen Sevillano confiesa problema en su piel causado por el clima frío
Karen Sevillano confiesa problema en su piel causado por el clima frío.
