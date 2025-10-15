Karen Sevillano destapa lo que pensaba del junte entre Altafulla y La Toxi: "lo tenían todo"

K

aren Sevillano, quien recientemente fue invitada al programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', dio su opinión sin filtro sobre varios temas relacionados con La casa de los famosos Colombia 2025, puntualmente sobre los participante Andrés Altafulla y Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre Altafulla y La Toxi Costeña?

En medio de este espacio, la ganadora de la primera temporada del reality de convivencia del Canal RCN, dio a conocer que, "su imperio romano" fue pensar en lo que pudo llegar a ser el junte entre La Toxi y Altafulla de no ser por los problemas que enfrentaron al interior de la casa.

"Yo sentía que si Altafulla se juntaba con La Toxi iban a ser el éxito, esa era la amistad que iba a romper todo en el reality, tenían para darlo todo, podían hacerlo todo y decidieron ser enemigos", fueron las palabras de la creadora de contenido caleña durante la entrevista.

Y es que, desde su punto de vista, el llamado Team 'Toxifulla' era un "súper duo", pues además de tenerlo todo, ambos eran costeños, tenían una personalidad divertida y arrolladora, y así mismo, el apoyo de toda la región del país en donde nacieron.

¿Por qué Karen Sevillano consideraba a Altafulla y La Toxi una dupla fuerte?

De acuerdo con Sevillano, quien estuvo como presentadora del after show de la reciente temporada, la costa del país ha demostrado que cuando se unen son imparables, pues como muestra está el triunfo de Altafulla, quien logró ganarse el corazón de millones y obtener el apoyo necesario para llevarse el premio.

Karen Sevillano sorprendió al hablar de La Toxi Costeña y Altafulla. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, quienes siguieron de cerca el programa, saben que la historia entre ambos exparticipantes fue muy diferente, pues aunque en los primeros días desde el ingreso del barranquillero, fue evidente la conexión entre ambos, poco a poco el mismo juego los obligó a ir tomando distancia, tanto así que fueron varios los enfrentamientos y roces que los dos protagonizaron.

Esto dijo Karen Sevillano sobre la amistad de Altafulla y La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

Incluso, tras culminarse el programa, en varias oportunidades ambos han dejado en evidencia que no están interesados en hacer las paces ni tener ningún tipo de relación, pues definitivamente la discordia que hubo al interior de la casa salió junto a ellos cuando se cerraron las puertas de la casa.