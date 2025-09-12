Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano desata curiosidad al decir que es una "amiga cactus", ¿qué significa esto?

Karen Sevillano se sinceró y dio a conocer que su amistad no es como muchos creen, pues se comporta de determinada manera.

Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano
Karen Sevillano desata curiosidad al decir que es una "amiga cactus" | Foto del Canal RCN y Freepik.

Karen Sevillano es de las influenciadoras que más ha tenido relevancia tras su paso por La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN.

De hecho, la caleña se ganó el cariño del público y se ha desenvuelto en el campo de la presentación. Sin embargo, Sevillano sigue haciendo lo que la hace feliz: hacer contenido en redes sociales e interactuar con sus seguidores.

¿Qué reveló Karen Sevillano sobre el tipo de amistad que ella ofrece?

Karen Sevillano se sumó a la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. De vez en cuando, la influencer habla con los internautas, quienes le escriben interrogantes y ella las elige.

En ese sentido, le preguntaron sobre la amistad. Puntualmente, acerca de cómo es ella en este aspecto y asombró con su respuesta.

Karen Sevillano
Karen Sevillano reveló cómo es ella como amiga | Foto del Canal RCN.

Un internauta le escribió a Karen Sevillano que debe ser chévere tener una amistad con ella, fue entonces cuando contestó que todo depende de la perspectiva porque se considera a sí misma como un "cactus".

"Yo soy una amiga cactus... Si vos a mí no me llamas, a mí no me pasa nada, si no me escribes, yo te dejo un mensaje, ah bueno y ya, pero yo no soy una amiga que te llama, que te busca, sí estoy preocupada, sí soy una amiga que se preocupa, tengo mis detalles, pero no soy una amiga muy presente que digamos", recalcó Karen Sevillano.

En adición, la creadora de contenido expresó que a ella le gusta estar sola, de modo que se interpreta que sus amistades son pocas.

 

¿Qué significa ser una "amiga cactus"?

Respecto al concepto de amiga cactus, hace referencia a esas personas que no necesita estar todo el tiempo con sus amistades o demanda de muestras de afecto constantes para tener un vínculo de este tipo.

Karen Sevillano
Karen Sevillano sigue en redes sociales interactuando con sus seguidores | Foto del Canal RCN.

Al contrario, se trata de las personas que pueden durar mucho tiempo sin hablar o interactuar con sus amigos y vuelven como si nada. No obstante, tienen detalles especiales con sus amistades para ratificar el vínculo que construyeron, todo es cuestión de acuerdos con el objetivo de que no haya una afectación sentimental como tal.

