Karen Sevillano causó reacciones al revelar el embarazo psicológico de su perra

Karen Sevillano, reconocida por su fuerte presencia en redes sociales, se ha caracterizado por hacer reír a sus seguidores, quienes disfrutan de sus ocurrencias, pues todo lo que le pasa lo cuenta con mucha gracia.

En este caso no es la excepción, ya que la caleña contó algo que le está ocurriendo a su perra, Tokio; al parecer, la perra tendría un embarazo psicológico, según lo que detalló.

¿Por qué dice Karen Sevillano que su perra atraviesa un embarazo psicológico?

A través de sus historias en Instagram, Karen Sevillano contó que su perrita, Tokio, tiene un embarazo psicológico, justificando que tiene dolores en su zona donde produciría leche.

Aunque no se sabe de dónde sacó esta conclusión, la creadora de contenido sí fue clara en revelar que eso fue lo que le dijeron y por eso le hizo la pregunta a los seguidores que puedan tener conocimiento sobre el tema.

¿Qué otros detalles reveló Karen Sevillano sobre el embarazo psicológico de su perra?

En otras historias publicadas a través de su cuenta oficial de Instagram, la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2024 explicó que cree que a su perra le gustan otras perritas por las actividades que hacen.

Aunque esto es lo que considera Karen Sevillano sobre su mascota, la creadora recibió una respuesta en su red social, en donde le explicaron los motivos por los que Tokio parece que estuviera en celo con otras perritas.

De acuerdo con la respuesta, Tokio tendría ese comportamiento porque podría estar atravesando cambios hormonales, falta de contacto con machos, o también se podría tratar de dominancia o jerarquía. Lo que desmentiría la teoría de la creadora, sobre que a la perra le gustan las hembras.

¿Qué le dijeron los seguidores a Karen Sevillano sobre el embarazo psicológico de Tokio?

Karen Sevillano volvió a decir de las suyas al revelar la respuesta de una seguidora, quien le sugirió que llevara a la perra a 4b0rtar, porque según ella, podría ser propensa a tener cáncer de mama.

Las palabras de la creadora generaron aún más diversión, ya que con gracia reiteró que su perra no está embarazada en verdad, sino que todo es psicológico y, de hecho, creyó que su seguidora la estaba tomando del pelo con su respuesta.