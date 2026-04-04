Kapo sufrió accidente en pleno concierto durante su gira: ¿qué le pasó?

Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido artísticamente como Kapo, recientemente capturó la atención en redes sociales, al vivir inesperado momento en pleno concierto durante su gira.

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¿Qué le pasó a Kapo en pleno concierto durante su gira?

Todo ocurrió en medio de una de los shows que el artista ofreció en Chile, destino que hace parte de su gira 'Por si alguien nos escucha tour' y en donde protagonizó una escena que no pasó desapercibida entre los asistentes.

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Y es que, justo cuando se encontraba interpretando la canción 'Dónde', que lanzó en colaboración con Ryan Castro, el cantante, emocionado por la euforia que produce estar sobre el escenario, lanzó una patad4 con mucha fuerza hacia arriba que terminó provocando que la prenda que llevada puesta se rompiera.

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Tras percatarse del accidente, el intérprete colombiano de inmediato se llevó las manos al lugar en el que rompió el short y, posteriormente le mostró entre risas al público lo sucedido.

¿Cuál fue el accidente que vivió Kapo en pleno concierto?

Contrario a lo que muchos hubiesen pensando, el cantante no permitió que esto arruinara su anoche, pues esto no fue un impedimento para que siguiera contagiando a todo su público con sus canciones y la energía que siempre lo ha caracterizado.

Kapo sufrió accidente en pleno concierto. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la situación fue tema de conversación entre los internautas, quienes no se quedaron con nada y opinaron al respecto.

"Kapo es mucho ambiente para ese short", "Jajajaja lo amé, muy real su vibra", "Fue muy divertido", "Él es un chiste, en verdad la pasamos increíble", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Y a propósito del artista, cabe señalar que en este momento se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, gracias al éxito que ha tenido en la música urbana y al crecimiento de su popularidad en redes sociales y plataformas digitales.

Kapo vivió incidente durante concierto en Chile. Foto | Canal RCN.

eeEn medio de su gira, Kapo, quien se ha convertido en uno de los principales exponentes del afrobeat, ha realizado varias presentaciones en diferentes ciudades, donde ha logrado reunir a un público que canta y disfruta cada una de sus letras.