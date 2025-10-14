Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón vuelve a arremeter contra La Jesuu: “hueles espantoso”

Juliana Calderón reveló la razón por la que teme que La Jesuu asista al Stream Fighters 4, tras comentarios de Valdiri.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón y La Jesuu
Juliana Calderón no se guarda nada y arremete otra vez contra La Jesuu. (Foto Canal RCN).

Juliana Calderón reapareció por medio de sus redes sociales para hacer frente a los comentarios que Andrea Valdiri lanzó en su contra, además reveló la razón por la que teme que La Jesuu asista al Stream Fighters 4.

¿Por qué Juliana Calderón teme que La Jesuu asista al Stream Fighters 4?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón reaccionó al reciente stream de Andrea Valdiri en el que se refirió a diversos temas relacionados a su participación en el Stream Fighters 4 y la polémica con Yina Calderón y ella.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón en el ojo del huracán tras declaraciones contra La Jesuu. Foto | Canal RCN.

En medio de su respuesta a Valdiri, Juliana Calderón reveló que la verdadera preocupación porque La Jesuu asista al evento deportivo se debía a sus supuestos malos olores, pues estos podrían marear a Yina en medio de su enfrentamiento en el ring de boxeo y ocasionar que pierda.

“Si vas a ir al Stream Fighters te hagas lejísimos, porque ese olor no me lo voy a aguantar y me da miedo de que marees a Yina y de pronto Yina no la dé toda en la batalla con ese olor tan espantoso”

¿Juliana Calderón desmintió am3nazas en contra de La Jesuu? Esto dijo

Por otro lado, Juliana aprovechó el momento para aclarar lo sucedido anteriormente con La Jesuu al mencionar que en ningún momento Yina o ella han lanzado am3nazas en su contra, sino que por el contrario reiteró que quien habría empezado con la polémica había sido Andrea Valdiri al mencionar que ella se enfrentaría a Calderón en el ring, mientras que La Jesuu supuestamente lo haría en el palco.

Juliana Calderón
Juliana Calderón defendió su postura tras críticas | Foto del Canal RCN.

“Que nosotras estamos am3nazando a La Jesuu es totalmente falso. Ustedes mismo vieron el comentario de la ‘traga leche’ (Andrea Valdiri) donde subió que ella la iba a coger en el ring y que la otra la cogiera en el palco. Entonces nosotras en ningún momento am3nazamos, nosotros lo que hicimos fue advertirla (…) hueles espantoso”

