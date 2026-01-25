Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón saldrá del país tras fallecimiento de su novio en accidente con Yeison Jiménez

Juliana Calderón reapareció en sus redes sociales y se dejó ver muy cabizbaja tras la partida de su pareja.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Juliana Calderón saldrá del país tras fallecimiento de su novio en accidente con Yeison Jiménez
Juliana Calderón saldrá del país tras fallecimiento de su novio en accidente con Yeison Jiménez

Tras atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida por el fallecimiento de su pareja, Juliana Calderón reapareció hace unas horas en redes sociales y confirmó públicamente que saldrá del país.

Recordemos que su pareja falleció el pasado 10 de enero en el accidente aéreo que cobró la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y de miembros de su equipo, entre esos Juan Manuel Rodríguez, quien se desempeñaba como productor visual del intérprete de 'Aventurero'.

A través de sus historias, la empresaria de keratinas contó que viajará a Jamaica junto a su hermana Claudia
A través de sus historias, la empresaria de keratinas contó que viajará a Jamaica junto a su hermana Claudia

Tras el fallecimiento de su pareja, Juliana Calderón reveló que saldrá del país

A través de sus historias, la empresaria de keratinas contó que viajará a Jamaica junto a su hermana Claudia, con el objetivo de celebrarle su cumpleaños. Aunque explicó que se trata de un viaje previamente planeado, muchos de sus seguidores notaron que su rostro reflejaba profunda tristeza, evidencia del duelo que aún la acompaña tras la reciente pérdida.

Muchos comentaron rápidamente que, contrario a lo que ella podía pensar, se alegraban porque esta era una oportunidad para despejarse después de los días difíciles que seguramente ha vivido. Estos mensajes han calado bastante bien en la también creadora de contenido, quien aprovechó para agradecer por el apoyo y palabras de aliento que le han brindado.

"Les cuento que decidí salir del país, quise darme como un momento para mí. Mi hermana está de cumpleaños, entonces aproveché para traerla de cumpleaños. Vamos para Jamaica, vamos a ver cómo nos va, les vamos a estar contando qué tal es Jamaica, nunca he ido… muchas gracias por sus mensajes", expresó.

¿Quién era el novio de Juliana Calderón y cuál era su relación con Yeison Jiménez?

El novio de Juliana Calderón era Juan Manuel Rodríguez, conocido en redes sociales como Juanma Fox. Se desempeñaba como productor audiovisual y parte del equipo cercano de Yeison Jiménez. Ambos perdieron la vida en el trágico accidente aéreo en Paipa, Boyacá el pasado 10 de enero de 2026.

Juan Manuel no solo era un amigo cercano, sino que trabajaba estrechamente con el cantante, siendo el responsable de la producción visual de sus conciertos y contenido para redes sociales. Ambos tienen perpetuados diferentes momentos de trabajo y de amistad en sus redes sociales.

Juliana Calderón reveló que quiere darse un momento para ella
Juliana Calderón reveló que quiere darse un momento para ella

