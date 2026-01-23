Juliana Calderón rompe el silencio y reaparece con desgarradora reacción tras la muerte de su novio

El pasado sábado 10 de enero, falleció el cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien perdió la vida en medio de un accidente aéreo, pues el artista viajaría desde Boyacá hasta Antioquia para poder cumplir con un compromiso laboral.

En la aeronave, además del cantante, iban cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos de infancia y familiares, como Juan Manuel Rodríguez, novio de Juliana Calderón.

Desafortunadamente, ninguna de las seis vidas que iban en la avioneta lograron salvarse y por supuesto, esta tragedia sacudió al país.

¿Quién era el novio de Juliana Calderón?

Juan Manuel Rodríguez, además de ser el primo de Yeison Jiménez, era su productor audiovisual, por eso estaba todo el tiempo con el cantante, debido a las responsabilidades de su trabajo.

Así reapareció Juliana Calderón tras la muerte de su novio en el accidente aéreo. (Foto: Canal RCN)

Cuando se supo la noticia del lamentable accidente, las hermanas Calderón se dejaron ver muy afectadas, pero nadie sabía que en la aeronave iba el novio de Juliana, ya que ella fue muy reservada con su vida privada y se desconocía quién era su amor.

Tras revelarse que uno de los pasajeros del vuelo era el novio de la empresaria, la misma Juliana tuvo que revelar fotos junto él para que la gente le creyera, ya que habían surgido rumores sobre ese romance.

¿Qué dijo Juliana Calderón al conocerse que su novio falleció junto a Yeison Jiménez?

Horas más tarde del fallecimiento de Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez y los demás amigos del cantante, Juliana reveló que su novio ya se estaba despidiendo de ella, pero no se daba cuenta; esto lo dijo porque el productor el estaba dejando sus cosas.

El luto de Juliana Calderón (Foto: Freepik)

¿Cómo rompió el silencio Juliana Calderón tras el duelo que le dejó el fallecimiento de su novio?

Juliana Calderón no había salido en redes sociales durante varios días tras el fallecimiento de Juan Manuel Rodríguez, su novio, quien perdió la vida en el mismo accidente que Yeison Jiménez, pero recientemente rompió el silencio.

En horas de la mañana de este viernes 23 de enero, Juliana salió a hablar en sus redes sociales para seguir vendiendo sus keratinas, pero en el video se ve demasiado triste, con sus ojitos apagados y con una voz que expresa dolor.

Por supuesto, ella debe continuar con su vida, pero se nota que le cuesta vivir esta nueva realidad, por eso, contó que este año le han pasado muchas cosas negativas, pero reiteró que seguirá adelante.