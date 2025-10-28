Juliana Calderón no se queda callada por el escándalo de Karola en el extranjero

La influenciadora y abogada Juliana Calderón se refirió en torno a la situación que vivió Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro, en un reality de República Dominicana.

¿Qué le pasó a Karola en República Dominicana?

Karola visitó La casa de Alofoke y allí fue impactada físicamente por la cantante dominicana que se conoce como La Perversa.

Lo ocurrido con Karola generó una ola de reacciones, pues se trató de un momento en el que la colombiana fue sorprendida, así que Juliana Calderón habló sobre ello.

Karola se encuentra en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Juliana Calderón no está de acuerdo con lo que vivió Karola fuera de Colombia?

Aunque la abogada reiteró que no le cae bien Karola y la insultó, dijo que no está de acuerdo con lo que vivió en República Dominicana.

"Yo tengo que aceptar que a mí no me cae bien Karola, que tuvimos nuestra discusión hace un tiempo, que todo el tema, pero no justifica que la cojan a traición", expresó Juliana Calderón.

Según la hermana de Yina Calderón, es normal que no todos simpaticen con Karola, pero las cosas se deben hacer de frente. Esto porque a la mejor amiga de Emiro Navarro la impactaron sin posibilidad de defenderse.

"Jamás voy a justificar un acto como ese... Si usted de verdad es parada, le dice de frente, vamos a pel3ar, pero no a traición, eso no se hace jamás en la vida", señaló.

¿Qué consejo le dio Juliana a su hermana Yina Calderón?

Por otro lado, Juliana se refirió a su hermana Yina Calderón, puntualmente porque la empresaria de fajas se encuentra en República Dominicana debido a que será parte de un reality de convivencia que se llama La mansión de Luinny.

Juliana Calderón suele ser directa | Foto del Canal RCN.

"Yo le di un consejo a Yina: usted en esa casa se puede encontrar con cualquier persona y si eso pasa, tenga algo debajo de la manga, pero así a traición no", añadió Juliana Calderón.

Mucho de los seguidores de la abogada quisieran verla en un reality de convivencia, puesto que suele ser una influenciadora directa que habla sin rodeos en redes sociales, pero, por el momento, ella no se ha interesado en estos formatos.