En las últimas horas el nombre Juliana Calderón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por la reciente confesión que hizo Yina Calderón, su hermana acerca de que aparentemente estaría embarazada.

Por esta razón, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través las distintas plataformas digitales tras la confesión que hizo Yina al decir en una transmisión en directo que Juliana espera un bebé.

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¿Cuál fue el video que compartió Yina Calderón en el que confirmaría que Juliana Calderón estaría embarazada?

Esto dijo Yina Calderón sobre su hermana Juliana al decir que estaba embarazada. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Yina Calderón se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital y ser exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que adquirió gran visibilidad.

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Así también, Yina ha generado una gran variedad de opiniones en las distintas plataformas digitales por una transmisión que hizo y el video salió a la luz a través de la plataforma digital de TikTok en la que dijo un curioso detalle sobre su hermana Juliana, en el que expresó las siguientes palabras:

"Mi hermana Juliana Calderón está embarazada. Trágame tierra, no lo puedo creer, estoy en shock, nos acaba de dar la noticia, pasan muchas cosas, por eso estoy en shock”, expresó Yina Calderón en el video.

Con base en estas palabras, los internautas se han mantenido bajo la expectativa acerca de lo que pueda decir Juliana Calderón en medio del anuncio que hizo Yina Calderón en sus redes sociales.

¿Cuál luce Juliana Calderón tras la confesión que hizo Yina al decirle que estaría embarazada?

Así luce Juliana Calderón en la actualidad. | Foto: Canal RCN

En medio del rumor que comenzó a circularse en redes sociales acerca del posible embarazo de Juliana Calderón, la creadora de contenido compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el que varios de sus seguidores han generado varios comentarios sobre cómo luce.

Aunque por el momento Juliana no ha compartido un detalle al respecto en cuanto a cómo luce tras la noticia en la que Yina Calderón reveló que presuntamente estaría embarazada.