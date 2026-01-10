Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Quintero confesó cómo se siente antes del ingreso de Johanna Fadul a La casa de los famosos

Juanse Quintero dejó ver su nerviosismo antes de tener que separarse de Johanna Fadul, quien irá a La casa de los famosos.

Juanse Quintero definió con una frase sus sentimientos sobre el ingreso de Johanna Fadul a La casa de los famosos Colombia. Fotos: AFP - Gabe Ginsberg / Canal RCN

Johanna Fadul hará su ingreso a La casa de los famosos Colombia este lunes 12 de enero y con el paso de las horas aumentan los nervios, tanto para ella, como para su esposo, Juanse Quintero.

Desde el principio, Johanna ha reconocido que no será fácil separarse tanto tiempo del cantante y actor, pero también tiene ilusión de cumplir un destacado papel en la casa más famosa de todas.

¿Qué dijo Juanse Quintero antes de separarse de Johanna Fadul, quien entrará a La casa de los famosos Colombia?

En una publicación que circula en redes sociales, Juanse definió con una contundente frase cómo se siente a escasos días de separarse de su esposa.

En la grabación, Juanse le pregunta a Johanna “¿cómo te sientes?”, a lo que ella contestó: “No sé, bien, feliz, nerviosa, pero nada. Sé que esto va a traer cosas bonitas, positivas”.

Acto seguido, Quintero confesó; “yo siento vértigo”, y Johanna continuó “para ti, para mí, para nosotros”.

Fadul ya manifestó que cuenta con todo el apoyo de Juanse para este proyecto, pero hay cosas que le preocupan, aunque espera que su esposo logre solucionarlas.

Johanna Fadul contó que está emocionada con esta oportunidad en La casa de los famosos.
Johanna Fadul estará alejada de su esposo, Juanse Quintero, mientras habita La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN

¿Por qué Johanna Fadul no soporta a Valentino Lázaro?

Johanna Fadul entrará a La casa de los famosos Colombia con una viva rivalidad con Valentino Lázaro. La actriz y el creador de contenido han cruzado distintos señalamientos, pero la tensión llegó a un punto fuerte en los últimos días tras confirmarse que, efectivamente, Valentino sí estará en esta novela de la vida real.

La rivalidad empezó a raíz de un viaje de influencers en el que participó Johanna. Dicho viaje generó opiniones divididas y varias críticas. Entre las personas que comentaron estuvo Valentino, quien hizo publicaciones y comentarios que, según la actriz, iban dirigidos a ella y a otros integrantes del grupo.

“Yo la verdad no me he querido contaminar, no he desperdiciado mi tiempo viendo que ha dicho y que ha dejado de decir”, dijo Fadul en una entrevista con Carlos Claro.

Antes de que Valentino fuera confirmado, Johanna había dicho públicamente que no quería encontrarse a él, por lo que hay mucha expectativa de cómo se producirá ese primer encuentro en medio de la convivencia.

Valentino Lázaro conocerá en persona en La casa de los famosos a Johanna Fadul.
El primer encuentro entre Valentino Lázaro y Johanna Fadul ha generado gran expectativa. Foto: RCN

Valentino se ha ganado muchos enemigos por el contenido que crea en redes sociales. Lázaro es muy abierto a la hora de hablar y suele criticar sin filtros, de hecho, no solo Fadul estaría inconforme con su presencia, pues otras figuras han manifestado su incomodidad por él.

No ha empezado la tercera temporada de La casa de los famosos y ya la tensión empieza a vivirse. El lunes 12 de enero, a las 8:00 pm, veremos por primera vez un encuentro en persona entre Johanna Fadul y Valentino Lázaro.

