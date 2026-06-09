Juanda Caribe causó revuelo en redes tras compartir insólita frase: "el peor hombre del mundo"

Juanda Caribe volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de compartir una historia en Instagram en la que se describió a sí mismo como “el peor hombre del mundo”.

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La publicación no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varios usuarios relacionaron el mensaje con las polémicas que han rodeado al barranquillero desde su salida de La casa de los famosos Colombia.

Aunque algunos interpretaron la frase como una indirecta, otros consideraron que se trató simplemente de una forma de tomarse con humor las críticas que ha recibido en los últimos meses.

Juanda Caribe volvió a ser tendencia tras definirse como “el peor hombre del mundo” (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre ser “el peor hombre del mundo”?

El humorista publicó una fotografía en sus historias de Instagram acompañada de un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Aquí el peor hombre del mundo reportándose. Desde la ciudad del campeón de Colombia”, escribió.

La frase estuvo acompañada de una referencia a la celebración del Junior de Barranquilla, equipo que el pasado 8 de junio se coronó campeón de la Copa de la Liga BetPlay y consiguió un nuevo título en el fútbol profesional colombiano.

Para muchos usuarios, el comentario refleja que Juanda decidió asumir con ironía los señalamientos y cuestionamientos que ha recibido tras su paso por el reality, especialmente por situaciones relacionadas con su vida personal.

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¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre su relación con Sheila Gándara?

Desde el final de su participación en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe también ha sido noticia por su ruptura con Sheila Gándara, madre de su hija Victoria.

La relación terminó mientras el humorista aún permanecía dentro de la competencia, luego de que surgieran rumores de infidelidad y Sheila anunciara públicamente el fin del vínculo sentimental.

Tras salir del programa, Juanda se ha referido en varias ocasiones a este tema y ha asegurado que actualmente está enfocado en su crecimiento personal, en sus proyectos profesionales y, sobre todo, en compartir tiempo con su hija.

Además, ha explicado que prefiere mantener su vida sentimental en el ámbito privado y que, si en algún momento decide hablar nuevamente sobre ese aspecto de su vida, lo hará con tranquilidad y desde el respeto.