En las últimas horas, el nombre de un reconocido cantante colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confesar que está travesando por complicado momento.

El lamentable momento por el que atravesó el cantante colombiano se debió a causa de un desafortunado momento de robo en el que aprovechó la oportunidad para confesarles a sus seguidores mediante sus redes el complicado momento por el que está atravesando.

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¿Quién es el reconocido cantante que enfrentó un complicado momento de robo?

Cantante Juancho Agudelo confesó que lo robaron. | Foto: Freepik

El nombre de Juancho Agudelo, más conocido como El Tigre del despecho colombiano, se ha convertido en tendencia en las distintas plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confesar que atravesó por un complicado momento, pues lo robaron en su finca.

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La noticia fue principalmente confirmada a través de un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco mil seguidores en donde expresó las siguientes palabras:

“Familia no soy de contar mi vida personal mediante redes sociales, pero les cuento que esta vez si estoy muy triste, muy indignado porque me regalaron una yegua y ustedes saben que soy una persona que vengo de abajo, del campo y no falta, pero se me robaron a mi yegua, les comparto la foto para que me ayuden a recuperarla”, agregó El Tigre del despecho.

Con base en estas palabras, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las redes sociales acerca del complicado momento por el que está atravesando el cantante, pues no contó con esta desafortunada noticia.

Así confesó el confesó Juancho Agudelo que lo robaron. | Foto: Freepik

¿Cuál fue el importante legado que ha dejado Juancho Agudelo en su carrera profesional?

Cabe destacar que uno de los artistas colombianos que gran apoyo le ha dado a Juancho Agudelo es Ciro Quiñonez quien lo ha apoyado desde que se ganó una convocatoria para demostrar su talento.

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Algunas de las canciones en las que Juancho Agudelo ha adquirido gran reconocimiento son: La ley de vida, Bandido y Te superé.