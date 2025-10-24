Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan Tejada tomaría acciones legales contra Aida Merlano: "no me voy a prestar para jueguitos"

Juan David Tejada habló en una transmisión en vivo sobre su polémica con Aida Victoria Merlano.

Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada emprendería acciones legales contra Aida Victoria Merlano/Canal RCN

Juan David Tejada se pronunció sobre su polémica con Aida Victoria Merlano luego de que la influenciadora asegurar que él no responde por su hijo Emiliano.

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre su pleito con Aida Victoria Merlano?

A través de una transmisión en vivo, 'el agropecuario' como también es conocido, habló de la situación indicando que emprendería acciones legales contra la barranquillera.

"No hay nada más qué decir, esperemos qué pasa. El tiempo lo dirá todo. Hay que solucionar unas cosas pendientes, pero por medio de alguien que sea profesional en el tema. Yo no me voy a prestar para jueguitos y bobadas. Que hable, que diga lo que quiera, pero aquí estamos es firmes", dijo.

Detalló que no le va a dar más pie a la polémica y que dejará que ella haga la controversia sola.

Asimismo, indicó que está organizando todo para poder ver a su hijo asegurando que así como ella tiene derecho él también lo tiene.

¿Qué le falta a Juan David Tejada para ser un buen padre?

El hombre fue cuestionado sobre sus seguidores sobre su labor de padre con el pequeño, a lo que señaló que lo único que le falta para ser un buen padre es una madre que le permita serlo.

Aunque sus seguidores le realizaron otro tipo de preguntas sobre la polémica, él no quiso hablar más del tema.

Por el momento, Aida Victoria Merlano no ha reaccionado a dichas declaraciones, teniendo a la expectativa a millones de fanáticos por su posible reacción al respecto.

Cabe destacar que, en sus más recientes publicaciones, la barranquillera señaló que el único aporte que habría realizado el hombre para su pequeño fue gracias a su trabajo en redes sociales.

Por ahora, dicha situación ha generado diversas reacciones entre los internautas, donde algunos defienden a Aida Victoria Merlano, mientras que otros lo hacen con Juan David Tejada.

Por el momento, los dos siguen enfrentando dicha situación y entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su respectivo contenido, el cual les suelen pedir tanto y por el que son tan elogiados constantemente.

