Juan Guillermo Cuadrado se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista, sino también, por el importante legado que dejó en su carrera al ser durante muchos años, uno de los futbolistas de la Selección Colombia.

A vísperas del próximo partido de la tricolor con el equipo de Ghana, Cuadrado compartió un video en el que se reencontró con algunos jugadores, desatando todo tipo de reacciones con sus palabras.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Colombiana se volvió viral por su gran parecido a Haaland: ¿es idéntica?

¿Cuál fue el mensaje que compartió Cuadrado junto a los futbolistas de la Selección Colombia?

Este mensaje le dejó Cuadrado a la tricolor. | AFP: Pablo Porciúncula

Aunque Juan Guillermo Cuadrado no hace parte de la plantilla de los futbolistas convocados en la Selección Colombia durante el Mundial 2026, dejó un mensaje en sus redes sociales, el cual ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores.

Recientemente, Cuadrado compartió una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 13 millones de seguidores, una ráfaga de fotografías junto a algunos futbolistas de la Selección Colombia de Fútbol en el que les expresó las siguientes palabras:

“Las bendiciones de Dios y me falta la foto con todo mi grupo”, agregó Juan Guillermo Cuadrado.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Ella es la hermana de Erling Haaland que cautiva por su belleza en el Mundial 2026

En la fotografía aparecen varios futbolistas como Yerry Mina, Jhon Lucimi y Jefferson Lerma, quienes hacen parte de la Selección Colombia y han demostrado un gran talento dentro de la cancha.

¿Cuándo se llevará a cabo el próximo partido de la Selección Colombia con Ghana?

Desde que iniciaron los 16avos de final en el Mundial 2026, los hinchas del fútbol han estado bajo la expectativa del cruce de equipos en los octavos.

Por esta razón, el próximo viernes 3 de julio se llevará a cabo uno de los partidos más importantes, pues la Selección Colombia se enfrentará con el equipo de Ghana y ambos luchan por su cupo a los octavos de final.

En esta fecha será el partido de Colombia y Ghana. | AFP: Patricia De Melo Moreira

Así también, el partido será transmitido no solo por las pantallas del Canal RCN y el partido iniciará en el horario de las 8:30 p.m. También, lo podrás ver a través de la aplicación, mediante los distintos dispositivos digitales.

¡No te pierdas los partidos de la Selección Colombia a través del Canal RCN!