¿Juan David Tejada volvería con Aida Victoria Merlano en medio de los problemas que tienen?

Se destapó una polémica entre la expareja de figuras públicas conformada por la influenciadora Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada.

¿Por qué Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano están en disputa?

Lo que empezó como un idilio de amor terminó en disputa, puesto que cada uno ha venido sacando a la luz pruebas que demuestran que, al parecer, la relación que tenían y demostraban en redes sociales no era de color rosa.

Resulta que ida Victoria subió un video en el que dio a conocer que ella ha criado sola a su hijo Emiliano y no ha recibido ayuda de ninguna forma, incluida la económica.

Entonces, Juan David Tejada, quien es el papá de Emiliano, comunicó que era un caballero y no iba a opinar al respecto, pero luego su exesposa reveló un chat con serias acusaciones.

Ahora, entre lo más nuevo, también salieron a la luz audios en los que se mencionan temas de dinero.

Aida Victoria Merlano filtra delicado chat que hunde a Juan David Tejada y aviva la polémica | Foto del Canal RCN y Freepik.

¿Juan David Tejada volvería con Aida Victoria Merlano?

En medio de la polémica, el empresario, quien también es conocido como el agropecuario, hizo una transmisión en vivo que llamó la atención de los internautas.

Una de las preguntas que causó interés fue cuando aún y con todo lo que está ocurriendo entre él y su excompañera sentimental, cuestionaron al agropecuario sobre la posibilidad de volver con Aida Victoria Merlano.

Semana atrás había internautas que le pedían al empresario regresar con la influenciadora y él no lo descartaba. Ahora, eso ya no está en sus planes, pues dio una rotunda respuesta.

"Dense otra oportunidad. ¡Jamás!", contestó Juan David Tejada.

Asimismo, el exesposo de Merlano indicó que va a esperar qué sucede con toda la controversia que él está protagonizado al lado de la influencer costeña.

Por otra parte, un internauta le escribió que él terminó con quien era su pareja, más no con el hijo que concibieron juntos. Entonces, Tejada respondió que tenía razón, mientras que, otros comentaron que por respeto al bebé, era mejor que se quedara callado y no destapara más cosas en las plataformas digitales.