Juan David Tejada reapareció en redes tras reciente video de Aida: “he derrochado mucha plata”

Juan David Tejada compartió un curioso video tras las recientes declaraciones de Aida Victoria sobre los padres irresponsables.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juan David Tejada rompe el silencio tras video de Aida: "He derrochado mucha plata"
Juan David Tejada sorprende con mensaje tras el video de Aida sobre las madres solteras. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, compartió un curioso video tras las recientes declaraciones de su expareja Aida Victoria Merlano en el que habló sobre los padres irresponsables y en el que él fue mencionado como ejemplo directo.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre los padres irresponsables?

En un reciente video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano compartió una serie de consejos dirigidos a las madres solteras para ayudarlas a enfrentar a los padres de sus hijos que no respondían por ellos.

Aida Victoria Merlano lanzó un consejo que impactó a miles de madres solteras
El mensaje de Aida Victoria Merlano que invitó a actuar frente a un padre irresponsable. (Foto Canal RCN).

En medio de sus palabras, Aida Victoria Merlano tomó como ejemplo su relación con Juan David Tejada, padre de su hijo, con quien finalizó su relación tan solo un mes después de haber dado a luz pro diversas conductas inadecuadas de su parte que lo dejaron una vez más en el ojo del huracán.

“Si usted vive v1ol3nc1a, denuncie. Ese cuentico de: no, es que yo dejo eso en el pasado, cierro el capítulo. No, mi amor. Yo me acuerdo todavía del día en el que fui a poner la denuncia, porque yo decía: o sea, sí, casi me p3ga, pero no me dio. Y cuando me siento, y me empiezan a hacer la encuesta yo me quedó así (en shock), y ahí es cuando tú haces conciencia y dices: o sea, en todo mi post parto esta persona me violentó”, fueron parte de las palabras de Aida.

¿Juan David Tejada respondió a Aida Victoria Merlano tras ponerlo de ejemplo como padre irresponsable?

Ahora bien, tras varias horas de que Aida Victoria Merlano compartió dicho video, Juan David Tejada reapareció por medio de esta misma red social con un curioso video en el que confesaba que en los últimos días había derrochado mucho dinero y que por tal razón había acudido a una experta que lo ayudara a no atrasarse con sus cuotas.

Aida Victoria Merlano lanzará un libro
¿Aida Victoria Merlano lanzará un libro sobre su amores? (Foto de Canal RCN e imagen de Freepik)

"Buenas noches, mi gente, les habla El rey de los agropecuarios. Estos días he estado, mejor dicho, he estado gastando mucho dinero, derrochado mucha plata. Entonces me encontré una mentora muy buena para que nos ayude a no atrasarnos en nuestras cuotas"

Aunque el mensaje hace alusión a lo que sería una pauta publicitaria, muchos internautas lo relacionaron como respuesta al reciente video de Aida en el que mencionó una demanda por alimentos debido a que él no respondía económicamente por el menor.

