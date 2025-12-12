Juan David Tejada, ex de Aida Victoria, se dejó ver junto a misteriosa mujer

Juan David Tejada, mejor conocido en las redes sociales como ‘El agropecuario’, reapareció por medio de sus redes sociales con una serie de videos que causaron impacto entre sus seguidores, pues en uno de ellos se dejó ver cantando y bailando junto a una misteriosa mujer.

¿Juan David Tejada, ex de Aida Victoria, tiene nueva conquista?

Un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, fue suficiente para que los seguidores de Juan David Tejada comenzaran a preguntarse si tendría un nuevo interés amoroso. Sin embargo, todo se trataría de un proyecto musical en el que el hombre estaría trabajando para lanzarse oficialmente como cantante.

Aida Victoria Merlano se casó con Juan David Tejada/Canal RCN

En el video se puede observar a Tejada cantando y bailando junto a una mujer que parece ser modelo del video musical con el que el hombre estaría pensando acompañar su primer sencillo musical.

Sin embargo, hubo quienes tomaron este video viral como motivo de burla al mencionar que Aida Victoria Merlano le había dado popularidad a la persona ‘incorrecta’, pues consideraron que Tejada solo ha usado su antigua relación para figurar en el mundo digital.

¿Qué dice la canción que Juan David Tejada estaría pensando lanzar al público?

En el video se alcanza a escuchar parte de la canción que Juan David Tejada estaría planeando lanzar, abriendo un gran debate en las redes sociales, pues muchos relacionaron la letra con una posible pulla para Aida Victoria Merlano.

Tejada ha aprendido a manejar la atención mediática / (Foto de Freepik)

Parte de la letra menciona sentirse decepcionado al enterarse que su pareja era “una interesada”, pese a que ya se lo “habían advertido”. Así mismo mencionó infidelidades y deseos fallidos de formar una familia con la persona incorrecta.

“Me voy a la cantina a gastarme el producido, me importa un carajo si te quedas o te largas. Cada día que pasa estoy más convencido (…) volver contigo, primero yo me mu3r0”, dicen parte de la canción.

Hasta el momento el hombre no ha confirmado detalles sobre este posible proyecto musical, por lo que se desconoce cuándo podría ser lanzado oficialmente al público.