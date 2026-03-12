Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos recibió fuerte golpiza: esto relató

El exparticipante de La casa de los famosos contó detalles de lo ocurrido y mostró las secuelas en su cuerpo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
José Rodríguez terminó con fuerte golpiza en pleno entrenamiento de boxeo
José Rodríguez terminó con fuerte golpiza en pleno entrenamiento de boxeo. (Foto Canal RCN).

El exparticipante de La casa de los famosos José Rodríguez sorprendió a sus seguidores al revelar que recibió una fuerte golpiza mientras entrenaba en un ring de boxeo. El también creador de contenido contó cómo ocurrió el duro momento durante una de sus sesiones de preparación.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a José Rodríguez en un entrenamiento de boxeo?

Con una serie de videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jose Rodríguez compartió una inesperada experiencia tras su más reciente entrenamiento de boxeo.

¿Qué le pasó a José Rodríguez en el ring? Terminó con fuerte golpiza en entrenamiento
¿Qué le pasó a José Rodríguez en el ring? Terminó con fuerte golpiza en entrenamiento. (Foto Canal RCN).

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, segunda temporada, mencionó durante esta última sesión vivió una de las experiencias más horribles de su vida, pues por primera vez casi se desmaya tras recibir un fuerte golpe en el rostro.

Artículos relacionados

El creador de contenido manifestó que nunca en su vida había recibido un golpe en su rostro, por lo que quedó completamente impactado con esta experiencia que le dejó como lección nunca bajar la guardia.

"Mi gente, les tengo que contar algo. Hoy, por primera vez en mi vida, casi me desmayo; me metieron santo puño en la cara. En mi vida me habían tocado la cara así, todavía siento pulsaciones y pitidos, que sensación tan asquerosa".

Pese a la gravedad de esa situación, José Rodríguez no manifestó intensiones de dejar a un lado sus entrenamientos de boxeo, sino que por el contrario se habría sentido más motivado a mejorar su técnica y movimientos para que esto no vuelva a ocurrir.

¿Cómo reaccionaron los fans de José Rodríguez ante sus entrenamientos de boxeo?

La anécdota de Jose Rodríguez sobre su reciente entrenamiento de boxeo no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes reaccionaron por medio de comentarios frente a este relato que lo puso a tambalear.

Artículos relacionados

Muchos de ellos reaccionaron con sorpresa al verlo incursionar en esta disciplina y, especialmente, tras revelar que casi se desmaya luego de recibir un fuerte golpe en el rostro durante una de sus sesiones.

La fuerte golpiza que recibió José Rodríguez en un entrenamiento de boxeo
La fuerte golpiza que recibió José Rodríguez en un entrenamiento de boxeo. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García dio su opinión. Karina García

Karina García opinó sobre el congelado del esposo de Beba en La casa de los famosos y generó polémica

Karina García criticó el gesto del esposo de Beba en el congelado y su opinión avivó la controversia en redes sociales.

Murió reconocido DJ de hip hop a los 53 años: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en la música! Murió reconocido DJ de hip hop a los 53 años: esto se sabe

El mundo del hip hop lamenta la muerte de un reconocido DJ de 53 años, recordado por su trayectoria en la radio y su cercanía con importantes figuras del género.

Sonia Restrepo en encuentro espiritual con Luisa Fernanda W Yeison Jiménez

Captan a Sonia Restrepo en encuentro espiritual con Luisa W a 2 meses de la muerte de Yeison Jiménez

Salen a la luz imágenes de Sonia Restrepo en un encuentro espiritual tras dos meses de la muerte de Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Falleció mascota del cantante Lucas Arnau Talento nacional

Lucas Arnau se viste de luto tras atropellar por accidente a su perro: "Angelito de mi vida"

El cantante Lucas Arnau compartió estremecedor mensaje y fotos para darle el último adiós a su fiel amigo Tunchito.

Luto en redes: fallece influencer colombiana de 23 años tras dura batalla de salud Influencers

¡Luto en Colombia! Falleció reconocida influencer tras luchar contra devastadora enfermedad

Cambios en La casa de los famosos Colombia: el Jefe tomó una importante decisión La casa de los famosos

Cambios en La casa de los famosos Colombia: el Jefe tomó una importante decisión

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?