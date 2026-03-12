El exparticipante de La casa de los famosos José Rodríguez sorprendió a sus seguidores al revelar que recibió una fuerte golpiza mientras entrenaba en un ring de boxeo. El también creador de contenido contó cómo ocurrió el duro momento durante una de sus sesiones de preparación.

¿Qué le pasó a José Rodríguez en un entrenamiento de boxeo?

Con una serie de videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jose Rodríguez compartió una inesperada experiencia tras su más reciente entrenamiento de boxeo.

¿Qué le pasó a José Rodríguez en el ring? Terminó con fuerte golpiza en entrenamiento. (Foto Canal RCN).

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, segunda temporada, mencionó durante esta última sesión vivió una de las experiencias más horribles de su vida, pues por primera vez casi se desmaya tras recibir un fuerte golpe en el rostro.

El creador de contenido manifestó que nunca en su vida había recibido un golpe en su rostro, por lo que quedó completamente impactado con esta experiencia que le dejó como lección nunca bajar la guardia.

"Mi gente, les tengo que contar algo. Hoy, por primera vez en mi vida, casi me desmayo; me metieron santo puño en la cara. En mi vida me habían tocado la cara así, todavía siento pulsaciones y pitidos, que sensación tan asquerosa".

Pese a la gravedad de esa situación, José Rodríguez no manifestó intensiones de dejar a un lado sus entrenamientos de boxeo, sino que por el contrario se habría sentido más motivado a mejorar su técnica y movimientos para que esto no vuelva a ocurrir.

¿Cómo reaccionaron los fans de José Rodríguez ante sus entrenamientos de boxeo?

La anécdota de Jose Rodríguez sobre su reciente entrenamiento de boxeo no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes reaccionaron por medio de comentarios frente a este relato que lo puso a tambalear.

Muchos de ellos reaccionaron con sorpresa al verlo incursionar en esta disciplina y, especialmente, tras revelar que casi se desmaya luego de recibir un fuerte golpe en el rostro durante una de sus sesiones.