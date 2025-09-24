Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jorge Rausch reveló nuevos detalles sobre su relación con Alejandra Rosales

El chef Jorge Rausch reveló cómo inició su relación con la DJ Alejandra Rosales, un romance que lo llena de energía y estabilidad personal.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Rausch presumió a su nueva pareja. Foto | Canal RCN.

El reconocido chef colombiano Jorge Rausch, uno de los jurados más queridos de MasterChef Celebrity, atraviesa una etapa llena de plenitud no solo en su carrera sino también en su aspecto personal.

Y aunque siempre ha mantenido un perfil reservado frente a su vida privada, recientemente decidió compartir detalles de su noviazgo con la DJ santandereana Alejandra Rosales, una relación que lo tiene visiblemente emocionado y con energías renovadas.

Artículos relacionados

¿Cómo nació esta historia de amor entre Jorge y Alejandra?

Jorge Rausch se ha ganado un lugar de respeto en la cocina y en la pantalla, y ha explicado a sus seguidores que su pareja es una mujer talentosa, apasionada por la música y con un carisma que lo cautivó desde el primer momento.

Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Rausch desrrochó amor junto a su nueva pareja. Foto | Canal RCN.

Y aunque se desenvuelven en universos distintos, para él esa diferencia es precisamente lo que hace que todo funcione de manera natural.

Según Jorge, la chispa de amor entre ambos empezó gracias a las redes sociales, pues fue quien dio el primer paso y decidió escribirle a Alejandra después de verla y sentirse atraído por su estilo fresco y juvenil. El primer encuentro no fue en un café como habían planeado, sino en una cena que terminó marcando el inicio de su relación actual.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los planes que más comparten juntos y que fortalecen su relación de pareja?

Alejandra, quien lleva más de diez años en la escena musical, no solo se dedica a la música electrónica, sino que también ha demostrado un alto interés por la gastronomía, incluso antes de conocer al jurado de MasterChef Celebrity, ya había decidido formarse en cocina y comenzó a estudiar en una reconocida academia.

 

Jorge Rausch por su parte asegura sentirse sorprendido con las habilidades culinarias que ella ha desarrollado, a tal punto que en casa disfrutan de los platos preparados por ambos, compartiendo momentos sencillos pero significativos.

Artículos relacionados

¿Les afecta la diferencia de edad entre ambos?

Uno de los temas que más curiosidad ha despertado en los seguidores de Jorge, es la diferencia de edad entre ellos, pues él tiene 55 años y Alejandra 33, sin embargo, para el chef esto no ha sido nunca un obstáculo y explica que lo importante es la madurez emocional y la forma que tienen de ver la vida.

Jorge Rausch
Jorge Rausch contó que fue él quien dio el primer paso para conquistar a Alejandra Rosales. | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, reconoce que la exposición mediática puede generar incomodidades, pero valora la manera en la que ambos manejan con naturalidad el hecho de compartir con una figura pública.

Ella por su parte sigue enfocada en su carrera y preparando proyectos musicales que incluyen presentaciones y nuevos eventos, mientras Jorge continúa viviendo una etapa de estabilidad y alegría, sin presiones y apostándole a disfrutar el proceso tanto en pantalla como en su vida personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King durante entrevista en Buen día Colombia. Talento nacional

Esta fue la última entrevista de B-King en el programa Buen día Colombia, esto dijo

En las últimas horas, revivieron la entrevista que B-King concedió en medio de rumores de una supuesta infidelidad.

Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas MasterChef Celebrity Colombia

Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas: así reaccionó

Carolina Villegas expresó su molestia al ver la broma que le hizo su expareja, Mario Alberto Yepes y su hija: "Lo está favoreciendo".

ermana de B-King habla de una insólita experiencia Talento nacional

Hermana de B-King aseguró que el cantante envió un mensaje tras su fallecimiento

Stefania, hermana de B-King, reveló el mensaje que el cantante le habría enviado a su madre tras su fallecimiento.

Lo más superlike

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Talento internacional

Christian Nodal estalla contra comentarios sobre ruptura familiar: "estamos bien"

El cantante Christian Nodal expresó su molestia con los rumores que la prensa inventa sin ningún tipo de sustento.

Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón aclara las razones tras las faltas en MasterChef Celebrity

Talento internacional

Así demostró La Tigresa del Oriente que es la fan número 1 del cantante Feid

Muere Claudia Cardinale Talento internacional

Muere reconocida actriz, ícono del cine, a sus 87 años

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?