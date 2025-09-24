Jorge Rausch reveló nuevos detalles sobre su relación con Alejandra Rosales

El reconocido chef colombiano Jorge Rausch, uno de los jurados más queridos de MasterChef Celebrity, atraviesa una etapa llena de plenitud no solo en su carrera sino también en su aspecto personal.

Y aunque siempre ha mantenido un perfil reservado frente a su vida privada, recientemente decidió compartir detalles de su noviazgo con la DJ santandereana Alejandra Rosales, una relación que lo tiene visiblemente emocionado y con energías renovadas.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

¿Cómo nació esta historia de amor entre Jorge y Alejandra?

Jorge Rausch se ha ganado un lugar de respeto en la cocina y en la pantalla, y ha explicado a sus seguidores que su pareja es una mujer talentosa, apasionada por la música y con un carisma que lo cautivó desde el primer momento.

Jorge Rausch desrrochó amor junto a su nueva pareja. Foto | Canal RCN.

Y aunque se desenvuelven en universos distintos, para él esa diferencia es precisamente lo que hace que todo funcione de manera natural.

Según Jorge, la chispa de amor entre ambos empezó gracias a las redes sociales, pues fue quien dio el primer paso y decidió escribirle a Alejandra después de verla y sentirse atraído por su estilo fresco y juvenil. El primer encuentro no fue en un café como habían planeado, sino en una cena que terminó marcando el inicio de su relación actual.

Artículos relacionados Karol G Hermana de Karol G, se pronunció tras su reciente intervención médica: esto dijo

¿Cuáles son los planes que más comparten juntos y que fortalecen su relación de pareja?

Alejandra, quien lleva más de diez años en la escena musical, no solo se dedica a la música electrónica, sino que también ha demostrado un alto interés por la gastronomía, incluso antes de conocer al jurado de MasterChef Celebrity, ya había decidido formarse en cocina y comenzó a estudiar en una reconocida academia.

Jorge Rausch por su parte asegura sentirse sorprendido con las habilidades culinarias que ella ha desarrollado, a tal punto que en casa disfrutan de los platos preparados por ambos, compartiendo momentos sencillos pero significativos.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Les afecta la diferencia de edad entre ambos?

Uno de los temas que más curiosidad ha despertado en los seguidores de Jorge, es la diferencia de edad entre ellos, pues él tiene 55 años y Alejandra 33, sin embargo, para el chef esto no ha sido nunca un obstáculo y explica que lo importante es la madurez emocional y la forma que tienen de ver la vida.

Jorge Rausch contó que fue él quien dio el primer paso para conquistar a Alejandra Rosales. | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, reconoce que la exposición mediática puede generar incomodidades, pero valora la manera en la que ambos manejan con naturalidad el hecho de compartir con una figura pública.

Ella por su parte sigue enfocada en su carrera y preparando proyectos musicales que incluyen presentaciones y nuevos eventos, mientras Jorge continúa viviendo una etapa de estabilidad y alegría, sin presiones y apostándole a disfrutar el proceso tanto en pantalla como en su vida personal.