Johanna Fadul sorprendió con drástico cambio de look: así luce la actriz

La actriz Johanna Fadul compartió un video de su antes y después y las reacciones no se han hecho esperar.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Johanna Fadul dejó ver su nuevo look
Johanna Fadul decidió renovar su imagen por completo. (Foto AFP: Gabe Ginsberg)

La actriz Johanna Fadul goza de gran trayectoria en la televisión nacional con diferentes personajes que la han hecho ganarse un reconocimiento en la farándula nacional.

¿Cuál es el nuevo look de la actriz Johanna Fadul?

Johanna Fadul sorprendió a sus seguidores en la mañana del 7 de agosto al publicar un video en el que les reveló a sus fanáticos el cambio de look que decidió hacerse.

La actriz se mostró desde el salón de belleza en donde se realizó su cambio extremo de look dejando atrás su tradicional cabello oscuro.

Fadul dejó que le colocaron unos aluminios en su cabello que indicaban que cambiaría el tono de su cabello, algo que dejó ver al final de su video.

Johanna Fadul cambió de look
Johanna Fadul sorprendió con nuevo estilo de cabello. (AFP: Gabe Ginsberg)

Así quedó Johanna Fadul tras cambiarse por completo su look

Johanna Fadul mostró que decidió hacerse unas iluminaciones en las puntas de su cabello y cortarlo varios centímetros.

El cambio fue drástico pasando de su tono oscuro a un cabello con iluminaciones de color cobrizo que le dan iluminación a su rostro y resalta sus facciones.

La actriz mostró su cambio de look al ritmo de la canción viral "Dame Un Grrr", haciendo el 'trend' junto a su estilista de confianza.

Johanna se mostró encantada con el resultado final de su cambio de look y así se lo hizo saber a sus seguidores en la publicación que hizo. Eso sí, les pidió la opinión a sus seguidores.

Yayayyyyy suave, pero seguro. ¿Qué tal te pareció? Pon si te pareció nice o si nanai cucas.

¿Cómo han reaccionado en redes al nuevo look de Johanna Fadul?

La actriz ha provocado múltiples reacciones con su cambio drástico cambio de look y así se ha evidenciado en los comentarios de su publicación.

En su mayoría los comentarios que ha recibido Jhoanna Fadul han sido positivos y le han expresado que tomó un buena decisión al aclarar su cabello, asegurándole que se ve más joven y radiante.

No obstante, algunos internautas le expresaron a la actriz que se veía mejor con su cabello de un tono oscuro y unicolor. La actriz ante los comentarios de sus seguidores ha dejado claro que está contenta con su nuevo estilo.

